Юный украинец переписал историю шахмат
Роман сенсационно выиграл Евро по шахматам
В воскресенье, 19 апреля, в Катовице (Польша) завершился индивидуальный чемпионат Европы по шахматам-2026. Победу на турнире сенсационно завоевал международный мастер из Украины Роман Дегтярев.
Что нужно знать
- Дегтярев выиграл ЧЕ-2026 по шахматам
- Роман перед началом турнира имел 126-й стартовый рейтинг
- Дегтярев на данный момент не является гроссмейстером
Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат Украины в telegram. 17-летний харьковчанин выиграл престижный турнир, имея лишь 126-й стартовый рейтинг из почти 500 участников.
Дегтярев набрал 9 очков из 11 возможных, обыграв в 11-м туре опытного испанского гроссмейстера Давида Антона. После этого украинец единолично возглавил турнирную таблицу. Примечательно, что Роман стал первым в истории шахматистом, который выиграл чемпионат Европы, не имея звания гроссмейстер. При этом украинец выиграл 6 партий у гроссмейстеров.
Президент Федерации шахмат Украины Александр Камышин назвал это достижение Дегтярева историческим и пожелал шахматисту дальнейших успехов.
Ранее легенда украинских шахмат Василий Иванчук удивил мир. Украинец показал феноменальную скорость.