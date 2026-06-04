Украинских мужчин могут лишить защиты в ЕС: какие страны хотят это сделать

Еврокомиссия готовит новые правила для украинских беженцев

В четверг, 4 июня, министры внутренних дел ЕС в Люксембурге обсудили будущее Директивы о временной защите, позволяющей украинским гражданам легально находиться на территории европейских государств.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа".

Европейский комиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер заявил, что министры пришли к согласию, что механизм временной защиты следует продлить после марта 2027 года. Однако рассматриваются изменения, которые в первую очередь могут коснуться мужчин призывного возраста.

Бруннер анонсировал обсуждение с Украиной по этому поводу.

"Общее мнение заключалось в том, что временную защиту следует продолжить. В то же время мы должны обсудить это с украинской стороной, ведь для нас важно услышать позицию украинцев и понять, чего они сами хотят. Один из подходов предусматривает исключение [из механизма — ред.] мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, то есть тех, кто подлежит мобилизации. Это то, чего, по словам украинской стороны, они бы хотели от нас. Этот вопрос обсуждался вместе с рядом других связанных тем. Мы подготовим соответствующее предложение", — сказал Бруннер.

Он анонсировал, что "в ближайшие недели" Европейская комиссия в Брюсселе представит новые предложения по будущему режиму защиты.

По данным нашего издания, среди государств, которые "за" то, чтобы исключить украинских мужчин из механизма — Германия, Польша, Австрия и Швеция.

"Многие государства-члены открыты для обсуждения возможных изменений в сфере действия защиты при определенных условиях, если будет принято такое решение. В то же время прозвучали и определенные оговорки. Необходимо предусмотреть соответствующие гарантии, чтобы изменение сферы применения защиты не повлекло за собой дополнительных проблем. Но в целом, по моему мнению, была единодушная поддержка Украины. И я считаю, что мы достигнем договоренности, которая будет в интересах украинского народа", — добавил Николас Иоаннидес, заместитель министра по вопросам миграции и международной защиты Республики Кипр.

Напомним, что за первые три месяца 2026 года Польша обязала покинуть свою территорию 610 граждан Украины, сообщили в Пограничной службе республики.