Куда исчезли 2 миллиона донатов? Виктор Розовый заявил о расследовании полиции из-за сбора бывшей жены

Комик требует выписки из Монобанка бывшей жены Ольги, которая открыла сбор на его реабилфтацию

Юморист и ветеран войны, получивший серьезное ранение головы Виктор Розовый, снова вернулся к теме сбора средств на собственную реабилитацию. Он заявил, что до сих пор не получил, по его мнению, исчерпывающего ответа относительно части денег, которые собирались через банку, открытую его бывшей женой Ольгой Мерзликиной.

В интервью Сергею Иванову для проекта "Исландия ТВ" Розовый признался, что именно этот вопрос был одной из главных причин, почему он ранее согласился на резонансное интервью Рамине Эсхакзай. Впрочем, как считает сам комик, внимание аудитории тогда переключилось на подробности его личной жизни и развода, тогда как тема донатов осталась почти незамеченной.

"Я требовал выписки из монобанков. Но из-за того, что всех больше интересовали интимные подробности, этот момент просто потерялся", — объяснил он.

Виктор Розовый после ранения. Фото: инстаграмм Виктора

Розовый утверждает, что даже после интервью бывшей жены Маше Ефросининой, где она озвучивала свою версию использования средств, у него остаются вопросы по приблизительно 2 миллионам гривен. Юморист подчеркнул, что после ранения основные расходы по лечению и реабилитации покрывали военные структуры и международные программы помощи. По его словам, как боец Третьей отдельной штурмовой бригады у него была поддержка патронатной службы, которая обеспечивала необходимые нужды раненых военных.

Также он заявил, что врачи рекомендовали ему проходить реабилитацию за границей еще сразу после ранения, однако этот процесс, по его словам, затянулся. Сейчас Розовый готовится к поездке в Нидерланды, где операцию и дальнейшее лечение будет финансировать принимающая сторона.

Военный сообщил, что после предварительного интервью обратился в полицию. По его словам, сейчас идет следствие, поэтому детали дела он комментировать не может.

"Я пока не могу ничего рассказывать с юридической точки зрения", — отметил Розовый

Сергей Иванов и Виктор Розовый. Фото: скриншот с видео

Что известно о конфликте

После тяжелого ранения Виктора Розового был открыт сбор на его лечение и реабилитацию. Впоследствии между ним и бывшей супругой Ольгой Мерзликиной возник конфликт из-за части собранных средств. Розовый заявил, что хочет получить подробную отчетность по использованию денег, тогда как Мерзликина публично отрицала какие-либо обвинения в нецелевом использовании донатов.

Мерзликина утвердила, что средства, собранные на реабилитацию, тратились непосредственно на медикаменты и принадлежности для Виктора. В частности, кресло колесное, кресло для душа, реабилитация в платном центре и т.д. Также Ольга отметила, что из этих средств постоянно помогала собратьям Розового, когда были запросы на это.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Виктор Розовый показал новую возлюбленную. Юморист признался, что планирует жениться.