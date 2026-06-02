Стало известно, когда ЕС примет решение о временной защите украинцев

Украина ждет официальную позицию Брюсселя

В июле Европейский Союз может принять решение о судьбе Директивы о временной защите, позволяющей украинским гражданам легально находиться на территории европейских государств. Об этом "Телеграфу" стало известно от высокопоставленной дипломатки ЕС.

Так, 4-5 июня в Люксембурге пройдет встреча Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел — во время обеда министры обсудят будущий правовой статус перемещенных лиц из Украины.

"Мы подчеркиваем нашу поддержку украинцев: около четырех миллионов украинских беженцев пользуются временной защитой, и, как известно, этот режим защиты последний раз был продлен до марта 2027 года.

Наша цель — обеспечить ясность для перемещенных украинцев по поводу их будущего статуса, а также дать государствам-членам возможность начать все необходимые административные процедуры", — заявила высокопоставленная дипломат ЕС.

Собеседница добавила, что в ходе обсуждения министров не ожидается никаких решений. "Это, скорее, общая дискуссия", — сказала она.

"Мы не ожидаем принятия никаких решений — они будут приняты позже, вероятно, в июле. Это важный вопрос, и эта дискуссия между министрами должна, так сказать, направить дальнейший курс действий", — сказала дипломат.

Источник "Телеграфа" в украинском правительстве добавил: Киев ждет официальную позицию Брюсселя по поводу будущих механизмов.

Ранее издание Euractiv со ссылкой на внутренний документ Совета ЕС сообщило, что страны ЕС рассматривают возможность ограничить будущее продление механизма временной защиты для отдельных категорий украинцев.

Среди обсуждаемых вариантов — исключение из списка мужчин призывного возраста или людей, которые покинули Украину нелегально. По данным издания, такие ограничения могут касаться заявителей, которые будут подаваться на временную защиту после марта следующего года.

В Совете ЕС это пока не комментируют