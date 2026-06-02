Нардеп от "Слуги народа" был замечен в Париже: как он это объяснил

Парламентарий наблюдал за игрой звездных украинских теннисисток

Народный депутат Украины Андрей Герус в течение рабочей недели засветился на трибуне в Париже во время игры украинских теннисисток Элины Свитолиной и Марты Костюк на "Ролан Гарос-2026". Заметим, что сейчас длится непленарная неделя, то есть заседаний Верховной Рады нет, но народные избранники продолжают работу в комитетах и комиссиях ВР.

"Телеграф" обратился к "Слуге народа" Андрею Герусу, чтобы выяснить, почему он уехал во Францию и было ли это в рамках командировки.

О появлении Геруса на парижском стадионе стало известно из сообщения политтехнолога, основателя и управляющего партнера агентства RMA (PlusOne Group) Василия Самохвалова.

"Отдельно отмечу депутата Геруса, который наблюдал с трибун. Показали раз пять. Не знал, что он такой фанат", — написал Самохвалов.

Скриншот из видео игры

Как Герус попал в Париж

"Я являюсь сопредседателем парламентской группы дружбы с Францией. И вчера и сегодня имел встречи, у меня есть командировки. У меня были встречи с соответствующей французской стороной, в частности в МИД Франции", – пояснил Герус.

Он рассказал, что лично знаком с обеими теннисистками, давшими ему приглашение в их бокс.

"Поэтому после тех встреч, которые у меня были по командировке, я пришел и посетил их матч. Вот такая история", — сказал нардеп.

Андрей Герус

Что связывает нардепа с теннисистками

По его словам, отношения между ним и спортсменками не служебные, а личные. Их знакомство состоялось через сотрудничество в благотворительных проектах развития тенниса в Украине.

"Уверен, что они заслуживают поддержки, ведь многое делают для Украины и в частности для популяризации детского спорта. Как пример, мы совместно организовывали мастер-класс Элины для детей в Луцке в апреле этого года. И планируются еще мастер-классы для детей этим летом. У Марты Костюк тоже есть благотворительные проекты", — добавил Герус.

Андрей Герус и Элина Свитолина. Фото: Facebook Геруса

Странная командировка: в одиночестве и за свой счет

"Слуга" сообщил, что ездил в командировку на 4 дня, за свой счет. В то же время, на вопрос, кто из нардепов выезжал во Францию вместе с ним, парламентарий не дал конкретного ответа.

"Вы, если хотите, можете узнать эту информацию в парламенте. Я не слежу за выездами всех депутатов", – сказал Герус.

Командировка выглядит несколько странно, ведь обычно для такой работы присылают делегации из нескольких человек.

Чем закончилось украинское дерби

Украинские спортсменки Элина Свитолина и Марта Костюк сыграли друг против друга в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

Марта представила заявку на победу уже в первом сете со счетом 6:3. Но по итогам второй партии Свитолина сумела его сравнять.

В третьем решающем сете обе украинки допускали ошибки на своих подачах, но в ключевой момент Костюк собралась и довела партию и поединок до победы (6:2). Теперь именно она выступит в полуфинале "Ролан Гароса".

Напомним, украинские спортсменки уже заработали 1 миллион призовых евро на Открытом чемпионате Франции, но продолжают борьбу.