Ловушки во время тревоги: как сделать станции киевского метро более безопасными во время атак

Давка и палатки в подземке опасны

На фоне скандала, произошедшего в Киеве из-за палаток в метрополитене во время масштабной атаки россиян ночью 2 июня, возникает много вопросов. Что не так в организации работы станций подземки как укрытий и как правильно ее перестроить? А какая ситуация с соблюдением санитарных норм?

Об этом "Телеграф" пообщался с известным инженером и урбанистом Дмитрием Макагоном. По мнению специалиста, сам метрополитен должен обеспечить людей большим количеством сидячих мест и не только.

Что произойдет, если в случае критической угрозы на станцию метро резко хлынет огромный поток людей, не будут ли эти колышки, растяжки и шатры причиной спотыканий и давки?

– Здесь очевиден ответ, что конечно будет, потому что станции не рассчитаны на подобное. И чтобы сделать более безопасным и комфортным пребывание людей там, метрополитен должен предвидеть, как станция используется во время военного положения в виде укрытия. То есть сформировать определенные правила пребывания людей не как в транспортной инфраструктуре, а как в укрытии.

Палатки в столичном метро. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

То есть надо "допиливать" эти правила и объяснять, что здесь можно ходить, а здесь – нет, здесь можно лежать, а здесь – нет?

– Да, условный проект, схему размещения. По-хорошему, в подобных системах должны быть предусмотрены места для сидения, для отдыха как раз при использовании в режиме укрытия. Потому что метрополитен этим не обеспечивает (были стульчики, которые нам предоставили как гуманитарную помощь), поэтому люди со своим приходят. А было бы нормально, если бы метрополитен увеличил число сидений в режиме укрытия, и тогда людям было бы проще.

Возможно, нужно смотреть по станциям: где загруженность не так велика – можно этим пренебречь, а где есть большие скопления – там нужно более строго подходить, не разрешать людям размещать палатки и забирать очень много площади у других людей.

Мы понимаем, что люди создают себе комфорт, но он не должен быть за счет дискомфорта окружающих.

Дмитрий Макагон

Эти палатки мешают работникам метрополитена, которые ночью убирают станции, моют перроны, следят за техническим состоянием?

– Это лучше спрашивать у работников метрополитена, но помню, что в 2022-м бывало так, что этими палатками "столбили" себе место. То есть закрытая палатка стоит целые сутки, а человек ходит по своим делам.

Где взять дополнительные сидячие места на станциях?

– Кажется самым очевидным и простым решением – это на ночь на загруженных станциях оставить поезда с открытыми дверями, чтобы люди могли разместиться в вагонах на сиденьях. Кажется, такое даже было в 2022-м на некоторых станциях.

Можно ли соблюсти санитарные нормы с учетом длительного пребывания сотен людей в таком замкнутом пространстве?

– Это действительно большая проблема. Если говорить о современных нормах, то в укрытиях должна быть достаточно серьезная обеспеченность туалетами, иногда даже при разработке этих проектов она кажется абсурдно большой. А вот на старых станциях метро, строившихся как укрытие в случае ядерной войны и имеющих все эти шлюзы, вентиляцию, фильтрацию, – с точки зрения санитарных нужд есть определенная нехватка санузлов. И это проблема.

Хорошо, что эти тревоги у нас продолжаются не в течение всех суток, а только одной ночи, но если ситуация будет сложнее, придется что-то делать, внедрять какие-то реконструкции, хотя, конечно, под землей это очень трудно. Но это то, на что город мог бы выделять ресурс, а не на что-нибудь довольно абсурдное.

Кстати, две новые станции метро на Виноградаре будут сразу оборудованы туалетами.

– Здесь много вопросов, когда они появятся. Вот как раз хотелось бы, чтобы действительно акцент был сейчас на такой инфраструктуре. Возможно, даже построить станцию без тоннеля, чтобы она хотя бы могла выполнять функцию укрытия.

Ранее мы выяснили, что закон не запрещает устанавливать в метро палатки, особенно если это происходит ночью. Однако внутренние правила метрополитена имеют несколько нюансов.