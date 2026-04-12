Трамп назвал его "красавчиком": как выглядит боец UFC Паулу Коста (Фото)

Спортсмен побеседовал с президентом США

Президент США Дональд Трамп посетил турнир по смешанным единоборствам UFC 327, который прошел в Майами (штат Флорида, США). В сети завирусилось видео, на котором глава Белого дома разговаривает с бразильцем Паулу Костой после победы последнего.

Что нужно знать

Трамп пришел на турнир UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат)

Дональд назвал Косту красавчиком

Паулу в 3-м раунде нокаутировал россиянина Азамата Мурзаканова

Трамп сказал спортсмену, что тот слишком хорошо выглядит, чтобы быть бойцом ММА. Об этом сообщает "Телеграф".

Ты красивый парень. Отличный бой. Ты мог бы стать моделью, да. Ты слишком красив, чтобы быть бойцом. Но и для бойца ты хорошо подходишь. Спасибо, парень. Дональд Трамп

Как выглядит Паулу Коста

Паулу Коста/Фото: instagram.com/borrachinhamma

Отметим, Трамп является фанатом ММА и частенько появляется на шоу UFC. На свое день рождение, 14 июня, Дональд запланировал большой вечер смешанных единоборств прямо в Белом доме. Из-за этого даже сместили график саммита "Большой семерки" в 2026 году.

Президент США тесно связан с главой UFC Дэйной Уайтом. Трамп именно с ним отпраздновал свою победу на последних президентских выборах. Дэйна перед этим угодил в скандал, пригласив президента Российской Федерации Владимира Путина на свое шоу.