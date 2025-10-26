Гигант с ударами "бомбами" выбил дух из бывшего чемпиона мира: Усик следующий (видео)

В Лондоне в бою двух гигантов определился соперник украинского чемпиона

В субботу, 25 октября, в Лондоне (Великобритания) состоялся большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу сразились супертяжеловесы — новозеландец Джозеф Паркер (36-4, 24 КО) и британец Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО).

Что нужно знать:

33-летний Паркер и 30-летний Уордли провели бой за второстепенные пояса в супертяжелом весе

Фабио стал обязательным претендентом на титул WBO (Всемирная боксерская организация)

Основным поясом WBO владеет украинец Александр Усик

Поединок, проходивший на O2 Arena, завершился победой Уордли техническим нокаутом в 11-м раунде. Об этом сообщает "Телеграф".

Паркер владел небольшим преимуществом по ходу боя и на момент остановки поединка Джозеф, по мнению экспертов, лидировал на карточках. Уордли в нескольких раундах удавались взрывные атаки, которые заканчивались тем, что новозеландца спасал гонг. В 11-м раунде Джозеф пропустил мощный силовой удар за 2 минуты до окончания 3-минутки. Джо пытался спастись у канатов, однако Фабио и не думал останавливаться, выбросив огромное количество "бомб". В итоге рефери остановил поединок и зафиксировал победу британца техническим нокаутом.

Напомним, в команде Усика сообщали, что победитель боя Паркер — Уордли получит титульный поединок против абсолютного чемпиона мира в хэвивейте Александра Усика (24-0, 15 КО). Ожидается, что Александр вернется на ринг в первой половине 2026 года.

Примечательно, что WBO уже обязывала Усика провести защиту титула против Джозефа, однако украинец попросил у Организации отсрочку из-за состояния здоровья. WBO согласилась, хотя позднее в сети всплыли кадры, на которых Александр танцует и играет в футбол, что вызвало вопросы у функционеров.