Журналистка "Телеграфа" одним вопросом заставила понервничать Скабееву (видео)

Россиянка сделала по этому поводу публикацию в соцсетях

Журналистка "Телеграфа" во время пресс-конференции в Брюсселе задала вопрос генеральному секретарю НАТО Марку Рютте. Ответ главы Альянса разозлил российскую пропагандистку Ольгу Скабееву.

Наша журналистка спросила Рютте, какое сообщение он передал бы главе России Владимиру Путину на фоне его новых угроз Европе войной. Генсек НАТО ответил достаточно резко.

Я не собираюсь реагировать на все, что Путин говорит. Мы видели его в военной форме, одетого в качестве солдата на фронте. Но он был не на фронте – позавчера он был довольно далеко от линии фронта. Поэтому я не собираюсь реагировать на каждое его заявление, – ответил Рютте

Это настолько впечатлило Ольгу Скабееву, что она сделала публикацию в Telegram. Пропагандистка грубо высказалась в сторону нашей журналистки и обвинила Рютте в "хамстве".

Девочка с диктофоном работает по методу, а Рютте снова скатился до хамства в адрес Путина, — подписала видео Скабеева

Ольга Скабеева о вопросе журналистки "Телеграфа" Марка Рютте

Как рассказывал "Телеграф", 2 декабря Владимир Путин сделал ряд заявлений на пресс-конференции. Он не обошелся без угроз в адрес Украины и Европы. Он обратился к ЕС, заявив, что Москва готова к войне с Европой "прямо сейчас", если та "начнет войну".

Европа до сих пор живет в иллюзиях задачи России стратегического поражения, хотя главой понимает, что это невозможно", — сказал глава Кремля.

Также он заявил, что Европа якобы сама вывела себя из украинского урегулирования. У европейцев якобы нет мирной повестки дня и сейчас они лишь "мешают усилиям американской стороны" по урегулированию. Путин добавил, что Европа может вернуться к украинскому урегулированию, если признает реалии на земле.