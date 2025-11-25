Тайные переговоры США и России в Абу-Даби. Кто из Украины был на них и о чем говорили
Вашингтон пытается ускорить завершение войны
Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл провел встречу в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби с российскими официальными лицами. Еще одна подобная встреча запланирована на 25 ноября, вторник.
- Дрисколл встречался с российской делегацией в понедельник, 24 ноября
- Встреча представителя США и России длилась несколько часов
- У Дрисколла была запланирована встреча с Будановым
Пригласили ли украинскую сторону на переговоры в Абу-Даби
Как пишет Financial Times, у министра Дрисколла была запланирована встреча с главой Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым. Официально эту информацию ни одна из сторон не подтверждала. Однако в своем указе президент Владимир Зеленский назначил Буданова одним из девяти членов официальной делегации, которым предоставлены полномочия "участвовать в переговорном процессе" с США и Россией для достижения "справедливого и продолжительного мира".
Визит Дрисколла в ОАЭ
Как отметил телеканал CBS News, опираясь на слова американских чиновников, первая встреча Дрисколла с российской стороной состоялась вечером 24 ноября, в понедельник. Официально о визитах министра армии США в Абу-Даби и цель поездки не сообщали.
"Он планирует встретиться с ними снова в течение дня (во вторник, 25 ноября), чтобы обсудить мирный процесс и быстро продвинуть мирные переговоры", – говорит источник.
Вероятнее всего, не один Дрисколл входит в состав американской делегации в ОАЭ, однако имена других должностных лиц не известны. К тому же и состав делегации России тоже не называют. Учитывая минимальное количество информации, вполне можно предположить, что переговоры в Абу-Даби не просто так не афишируют и потому их можно назвать тайными на данном этапе.
Собеседники телеканала говорят, что встречи проходят на фоне усиления давления со стороны президента США Дональда Трампа с целью обеспечить прекращение огня в войне между Россией и Украиной.
Напомним, что Дрисколл входил в состав американской делегации в Женеве вместе с госсекретарем Марко Рубио, представителем США Стивом Виткоффом и т.д. Они провели встречу с дипломатами из Украины и европейских стран-союзниц. Основная цель этого саммита — обсуждение "мирного плана" Трампа.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно Дрисколл посещал Украину.