Тайные переговоры США и России в Абу-Даби. Кто из Украины был на них и о чем говорили

Вашингтон пытается ускорить завершение войны

Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл провел встречу в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби с российскими официальными лицами. Еще одна подобная встреча запланирована на 25 ноября, вторник.

Что нужно знать:

Дрисколл встречался с российской делегацией в понедельник, 24 ноября

Встреча представителя США и России длилась несколько часов

У Дрисколла была запланирована встреча с Будановым

Пригласили ли украинскую сторону на переговоры в Абу-Даби

Как пишет Financial Times, у министра Дрисколла была запланирована встреча с главой Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым. Официально эту информацию ни одна из сторон не подтверждала. Однако в своем указе президент Владимир Зеленский назначил Буданова одним из девяти членов официальной делегации, которым предоставлены полномочия "участвовать в переговорном процессе" с США и Россией для достижения "справедливого и продолжительного мира".

Визит Дрисколла в ОАЭ

Как отметил телеканал CBS News, опираясь на слова американских чиновников, первая встреча Дрисколла с российской стороной состоялась вечером 24 ноября, в понедельник. Официально о визитах министра армии США в Абу-Даби и цель поездки не сообщали.

"Он планирует встретиться с ними снова в течение дня (во вторник, 25 ноября), чтобы обсудить мирный процесс и быстро продвинуть мирные переговоры", – говорит источник.

Вероятнее всего, не один Дрисколл входит в состав американской делегации в ОАЭ, однако имена других должностных лиц не известны. К тому же и состав делегации России тоже не называют. Учитывая минимальное количество информации, вполне можно предположить, что переговоры в Абу-Даби не просто так не афишируют и потому их можно назвать тайными на данном этапе.

Собеседники телеканала говорят, что встречи проходят на фоне усиления давления со стороны президента США Дональда Трампа с целью обеспечить прекращение огня в войне между Россией и Украиной.

Напомним, что Дрисколл входил в состав американской делегации в Женеве вместе с госсекретарем Марко Рубио, представителем США Стивом Виткоффом и т.д. Они провели встречу с дипломатами из Украины и европейских стран-союзниц. Основная цель этого саммита — обсуждение "мирного плана" Трампа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно Дрисколл посещал Украину.