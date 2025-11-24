Звезды сборной Украины устроили демарш перед матчами отбора на чемпионат мира

Двое украинских баскетболистов, похоже, не хотят играть за главную команду страны

Центровые Дмитрий Скапинцев и Алексей Лень вновь проигнорировали вызов в сборную Украины по баскетболу. Спортсмены не приехали на сбор в Ригу (Латвия).

Что нужно знать:

Сборная Украины проведет 2 матча отбора на ЧМ-2027 против Грузии и Дании

Скапинцев и Лень проигнорировали вызов в национальную команду

Подобное происходит во второй раз

Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины (ФБУ) в telegram. По информации источника, также на сбор не приехали защитники Виталий Зотов и Иссуф Санон — они травмированы.

К сожалению, проигнорировали вызовы в состав сборной Украины центру Дмитрий Скапинцев и Алексей Лень. ФБУ

В состав национальной команды на предстоящие матчи против Грузии (27 ноября) и Дании (30 ноября) вошли 12 игроков: Михаил Бублик, Егор Сушкин, Иван Ткаченко, Александр Липовой, Вячеслав Бобров, Ростислав Новицкий, Максим Кличко, Андрей Войналович, Артем Пустовой, Илья Тыртышник, Артем Ковалев и Александр Ковляр.

Ранее трое звездных украинских игроков Лень, Святослав Михайлюк и Скапинцев проигнорировали вызов в сборную Украины по баскетболу. Михайлюк через СМИ сообщил, что не может помочь национальной команде из-за проблем со здоровьем. После этого главный тренер Сине-желетых Айнарс Багатскис назвал баскетболистов "ублюдками". Святослав после этого отказался играть за сборную.