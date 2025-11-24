Зірки збірної України влаштували демарш перед матчами відбору на чемпіонат світу

Двоє українських баскетболістів, схоже, не бажають грати за головну команду країни

Центрові Дмитро Скапінцев та Олексій Лень знову проігнорували виклик до збірної України з баскетболу. Спортсмени не приїхали на збір до Риги (Латвія).

Що потрібно знати:

Збірна України проведе 2 матчі відбору на ЧС-2027 проти Грузії та Данії

Скапінцев та Лень проігнорували виклик до національної команди

Подібне відбувається вдруге

Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України (ФБУ) у telegram. За інформацією джерела, також на збір не приїхали захисники Віталій Зотов та Іссуф Санон — вони травмовані.

На жаль, проігнорували виклики до складу збірної України центру Дмитро Скапінцев та Олексій Лень. ФБУ

До складу національної команди на майбутні матчі проти Грузії (27 листопада) та Данії (30 листопада) увійшли 12 гравців: Михайло Бублик, Єгор Сушкін, Іван Ткаченко, Олександр Липовий, В’ячеслав Бобров, Ростислав Новицький, Максим Кличко, Андрій Войналович, Артем Пустовий, Ілля Тиртишник, Артем Ковальов, Олександр Ковляр.

Раніше троє зіркових українських гравців Лень, Святослав Михайлюк та Скапінцев проігнорували виклик до збірної України з баскетболу. Михайлюк через ЗМІ повідомив, що не може допомогти національній команді через проблеми зі здоров’ям. Після цього головний тренер Синьо-жовтих Айнарс Багатскіс назвав баскетболістів "виродками". Святослав після цього відмовився грати за збірну.