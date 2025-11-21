Голливуд против футболиста: игрок сборной угодил в неприятности из-за "Гарри Поттера"

Вингер по прозвищу "Волшебник" активно использовал тему "Гарри Поттера" в своих соцсетях

Компания Warner Bros Entertainment Inc. подала иск против игрока национальной сборной Турции и "Фенербахче" Керема Актюркоглу. Голливудские продюсеры считают, что футболист, которого фанаты называют Керемом Поттером, без разрешения использовал визуальные и аудиоэлементы знаменитой серии фильмом о Гарри Поттере.

Что нужно знать:

Актюркоглу использует элементы франшизы о Гарри Поттере в соцсетях и даже на поле

Warner Bros Entertainment Inc. будет судиться с футболистом

Прозвище игрока — "Гарри Поттер" или "Волшебник"

Об этом сообщает haberturk. По информации итсточника, компания подала жалобу в Стамбульский гражданский суд по правам интеллектуальной и промышленной собственности.

В Патентном ведомстве Турции зарегистрированы такие термины, как "Гарри Поттер", "Хогвартс" и "Гриффиндор". Компания подчеркнула, что эти товарные знаки не ограничиваются книгами и фильмами, а признаны во всем мире и имеют высокую коммерческую ценность. Футболист использовал эти товарные знаки в своих публикациях в соцсетях. Компания считает, что Керем якобы нарушил авторские права и права на товарный знак.

К примеру, игрок публиковал видео под культовую песню "Hedwig's Theme" из серии фильмов о Гарри Поттере. Кроме того, он праздновал голы, "взмахивая магической палочкой".

Hedwig's Theme

Ранее сообщалось, что сборная Гаити по футболу квалифицировалась на чемпионат мира-2026. Однако из-за указа президента США Дональда Трампа болельщики из этой страны, вероятно, не смогут посетить Мундиаль.