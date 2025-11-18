В России требуют наказать Украину за сожженный Кремль

Украинские фанаты "спалили" Кремль на футбольном матче

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов отреагировал на баннер украинских болельщиков на игре 6-го тура отбора ЧМ-2026 против Исландии (2:0). На нем был изображен солдат ВСУ на фоне горящего Кремля.

Что нужно знать:

Сборная Украины победила Исландию в Варшаве (Польша)

Украинские болельщики разместили на трибунах баннер с изображением бойца ВСУ на фоне сожженного Кремля

Фетисов требует наказать Украину

Соответствующий комментарий Фетисова приводит sovsport.ru. По его словам, Россия обратится к УЕФА, чтобы союз оштрафовал украинцев.

Это беспредел, на самом деле. Думаю, надо предъявлять финансовые претензии УЕФА за это. Чтобы понимали, что самый главный принцип, который есть в спорте – соответствие установленным правилам. Исключений для Украины быть не должно. Вячеслав Фетисов

Владимир Путин и Вяеслав Фетисов

На матче Украина — Исландия фанаты развернули баннер с воином ВСУ на фоне горящего Кремля/Фото: Getty Images

Напомним, в первой игре отбора на ЧМ-2026 футбольная Дружина проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). В 3-м туре украинцы обыграли на выезде Исландию (3:5), а в четвертом — Азербайджан (2:1). В 5-м туре Сине-желтые без шансов уступили Франции (0:4). Из нашего квартета напрямую на ЧМ квалифицировалась команда Франции. Сине-желтые вышли в плей-офф отбора.

Отметим, сборная Украины в 2025 году начала с неудачи в Лиге наций, где в 2-матчевом противостоянии уступила Бельгии за право выступать в Дивизионе А. Из-за провала в дивизионе B Лиги наций Сине-желтые потеряли возможность выхода на ЧМ-2026 через этот турнир.