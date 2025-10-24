Укр

Смех сквозь слезы: неудачи "Динамо" и "Шахтера" в Европе породили забавные мемы (фото)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Александр Шовковский и Арда Туран Новость обновлена 24 октября 2025, 15:02
Александр Шовковский и Арда Туран. Фото ФК Динамо, ФК Шахтер

Украинские гранды подвели своих болельщиков

Украинские клубы не порадовали фанатов во втором туре Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. "Шахтер", будучи фаворитом, умудрился проиграть в Польше, а "Динамо" опозорилось по полной в Турции.

Что нужно знать

  • "Динамо" проиграло "Самсунспору" (0:3)
  • "Шахтер" уступил "Легии" (1:2)
  • В сети высмеяли позорные результаты украинских команд в еврокубке

На киевлян и дончан посыпалось немало критики. Кроме того, пользователи создали кучу забавных мемов во время и после еврокубковых матчей, передает "Телеграф".

В сети высмеяли "Шахтер" из-за беззубости в атаке. Возможной причиной неудачи является экспериментальный состав Горняков. Кроме того, болельщики отреагировали на скандальные баннеры фанатов "Легии" о Волынской трагедии.

"Шахтер" пропустил первым, неприятно удивив своих фанов
Горняки долгое время "спали" на поле, не создавая моментов
В итоге "Шахтер" проиграл, а пользователи припомнили Срне его нашумевшее интервью
Туран выпустил очень странный состав на игру против "Легии"
Фанаты "Легии" вывесили скандальный баннер на трибунах "Помним Волынь"
Видеообзор матча "Шахтер" - "Легия"

В сети также высмеяли неудачу "Динамо". Пользователи шутили над нереализованным 100-процентным моментом Караваева, а также о ситуации в таблице коэффициентов УЕФА.

Киевляне уже в первом тайме пропустили 2 гола
Игру "динамовцев" можно было описать словом "безнадега"
Один момент киевляне таки создали - Караваев не попал по пустым воротам
В сети шутят о беззубой атаке Бело-синих
Еврокубковую недели провалили оба украинских гранда
И "Динамо", и "Шахтер" проиграли во втором туре Лиги конференций
Казалось, наши клубы смогут улучшить ситуацию в таблице коэффициентов УЕФА, играя в слабейшем еврокубке
Видеообзор матча "Самсунспор" — "Динамо"

Напомним, в первом туре Лиги конференций "Шахтер" обыграл "Абердин" (2:3). В 3-м туре Горняки сыграют против исландского "Брейдаблика" (06.11.2025). "Динамо" стартовало в ЛК поражением от "Кристал Пэлас" (0:2). В 3-м туре Бело-синие сыграют против боснийского ФК Зриньски (06.11.2025).

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #ФК Динамо Киев #ФК Легия #Лига конференций