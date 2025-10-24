Смех сквозь слезы: неудачи "Динамо" и "Шахтера" в Европе породили забавные мемы (фото)
Украинские гранды подвели своих болельщиков
Украинские клубы не порадовали фанатов во втором туре Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. "Шахтер", будучи фаворитом, умудрился проиграть в Польше, а "Динамо" опозорилось по полной в Турции.
Что нужно знать
- "Динамо" проиграло "Самсунспору" (0:3)
- "Шахтер" уступил "Легии" (1:2)
- В сети высмеяли позорные результаты украинских команд в еврокубке
На киевлян и дончан посыпалось немало критики. Кроме того, пользователи создали кучу забавных мемов во время и после еврокубковых матчей, передает "Телеграф".
В сети высмеяли "Шахтер" из-за беззубости в атаке. Возможной причиной неудачи является экспериментальный состав Горняков. Кроме того, болельщики отреагировали на скандальные баннеры фанатов "Легии" о Волынской трагедии.
В сети также высмеяли неудачу "Динамо". Пользователи шутили над нереализованным 100-процентным моментом Караваева, а также о ситуации в таблице коэффициентов УЕФА.
Напомним, в первом туре Лиги конференций "Шахтер" обыграл "Абердин" (2:3). В 3-м туре Горняки сыграют против исландского "Брейдаблика" (06.11.2025). "Динамо" стартовало в ЛК поражением от "Кристал Пэлас" (0:2). В 3-м туре Бело-синие сыграют против боснийского ФК Зриньски (06.11.2025).