Неудача с Maserati и скандал с детьми: легенда "Динамо" празднует день рождения

Известный украинский футболист отметил день рождения

В четверг, 23 октября, один из лучших футболистов в истории Украины Андрей Ярмоленко празднует 36-летие. Игрок уже в следующем году может завершить профессиональную карьеру.

Что нужно знать

Ярмоленко родился в Ленинграде в 1989 году

Андрей — один из самых успешных украинских футболистов

В своем последнем сезоне "Ярмола" угодил в несколько неоднозначных ситуаций

"Телеграф" вспоминает забавные ситуации и скандалы, которые были в насыщенной карьере футболиста. Примечательно, что конфликтные ситуации с участием Ярмоленко возникли только в 2025 году, до этого правый вингер имел почти безупречную репутацию вне поля.

Конфликт с Шовковским

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский выгнал с тренировки Ярмоленко. Это произошло между двумя играми с "Пафосом" в отборе Лиги чемпионов, откуда чемпионы Украины в итоге вылетели. Позднее Сашо публично раскритиковал Андрея за "побег из клуба". По информации блогера Игоря Бурбаса, футболист после этого пожаловался президенту "Динамо" Игорю Суркису.

Андрей Ярмоленко и Александр Шовковский

Скандал с детьми

Во время кубкового матча "Динамо" — "Рух" (1:0) юные болельщики активно выкрикивали "Ярмола", чтобы получить заветный автограф от Ярмоленко. Однако самому футболисту это не понравилось и он провел с ребятами воспитательную беседу, которая завирусилась в сети. После этого случая Андрея стали называть по отчеству "Николаевичем".

История с Maserati

В 2025 году Ярмоленко назвал покупку Maserati ошибкой молодости. Андрей в 2011 году приобрел белую Maserati, руководствуясь модой среди футболистов. В частности автомобиль данной марки был у скандального игрока Бело-синих Артема Милевского.

Откровенно говоря, не раз жалел, когда ее купил. Был молодой и хотелось тогда "попонтоваться", чтобы все на меня смотрели. Сейчас, конечно, это не очень рентабельно, тем более, что есть двое детей. Машина зимой не ездит. Повторюсь, был молодой и глупый. Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко и Maserati

Конфликт со Степаненко

1 мая 2016 года во время выездного матча с "Шахтером" во Львове Ярмоленко грубо в неигровом эпизоде ударил Тараса Степаненко в колено, из-за чего началась массовая драка на поле. Спустя несколько недель футболисты помирились.

До этого Андрей проявил неуважение к Тарасу и "Шахтеру" в 2015 году, когда после игры выбросил на газон футболку соперника.

"Король" Украины

Ярмоленко успел поиграть и за рубежом, причем в больших командах. К примеру, он неплохо проявил себя в "Боруссии" Дортмунд. Главная звезда Шмелей Пьер-Эмерик Обамеянг называл Андрея "Королем Украины". Видео быстро стало вирусным.

К слову, Ярмоленко не попал в заявку "Динамо" на матч с "Самсунспором" в Лиге конференций. В киевском клубе сообщили о простуде футболиста.