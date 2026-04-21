Надо "Трампленд", а не "Донниленд": в Раде прокомментировали слухи о переименовании части Донбасса

NYT называет идею переименования попыткой апеллировать к тщеславию президента США

В Верховной Раде отреагировали на информацию о том, что украинские чиновники якобы могли предлагать американской стороне переименовать неоккупированную часть Донбасса на "Донниленд" — в честь президента США Дональда Трампа.

Эксклюзивный комментарий "Телеграф" получил от председателя Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александра Мережко. Он подчеркнул, что не воспринимает подобные слухи от иностранных СМИ за чистую монету.

"Я думаю, что это какая-то шутка. Я совершенно не слышал. Возможно, такая первоапрельская с опозданием шутка, скорее всего. Может, сарказм журналиста, если он действительно такое написал. Я не встречал никакой информации", – сказал нардеп.

По его словам, это звучит смешно, потому что совершенно никак не отразится на политике Трампа. Мережко добавил, что в вопросе защиты территорий нужно двигаться с помощью дипломатии.

Александр Мережко

"Я не верю в такие вещи. Тогда при этой логике надо "Трампленд", но "Донниленд". Донни – это как Иванко, например, то есть уменьшенное имя. Это не серьезно как-то", – резюмировал Мережко.

Откуда взялся "Донниленд"

В материале The New York Times говорится, что в ходе мирных переговоров по Украине в последние месяцы украинские официальные лица якобы предлагали назвать часть Донбасса, за которую Россия все еще воюет, "Доннилендом".

"Название, которое отсылается к "Донбассу" и "Дональду", было озвучено четырьмя людьми, знакомыми с ходом переговоров, которые говорили об этом на условиях анонимности из-за секретности", – пишут американские журналисты.

Территория Донецкой области, неоккупированная Россией

Издание сообщает, что когда украинский переговорщик впервые упомянул этот термин, частично в шутку, это было частью попытки убедить администрацию Трампа оказывать большее сопротивление территориальным требованиям России.

"Это также отражает глобальную реальность, в которой правительства апеллируют к тщеславию господина Трампа, чтобы заручиться поддержкой Америки", – отметил автор.

Напомним, в Украине есть свой Нью-Йорк — поселок в Торецкой общине Бахмутского района на реке Кривой Торец. На картах и в документах 1860-х годов он уже фигурирует как Нью-Йорк или Новый Юрк, но точного объяснения появления этого названия до сих пор не существует. Известно лишь, что оно было использовано еще до прибытия немецких колонистов.

Кроме того, в 2019 году одна из улиц Киева была названа в честь сенатора США Джона Маккейна — американского политика, ветерана войны во Вьетнаме и одного из самых последовательных друзей Украины на международной арене.