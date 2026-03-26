Нужно ли менять свидетельство о рождении в СССР: три случая, когда без этого не обойтись

В большинстве случаев дубликат выдают в течение 1–3 дней.

Украинцы, которые родились еще во времена СССР, то есть до 1991 года имеют свидетельство о рождении старого образца — зеленую книжечку. Иногда всплывают слухи о необходимости его заменить. Но юристы опровергают подобные заявления.

Что нужно знать:

Обязательно менять не нужно

Замену придется оформить в нескольких случаях, в том числе при потере

Получить новый документ можно через ДРАЦС, консульства или Дию

Безвозмездная юридическая помощь утверждает, что свидетельство о рождении советского образца имеет ту же силу, что и украинское. Однако есть оговорки — может возникнуть необходимость изменить документ в трех случаях:

свидетельство потеряно

свидетельство повреждено (с дырками, выцветшие надписи)

если его нужно использовать за границей (например, для оформления вида на жительство, гражданства, для обучения, брака, получения апостиля на документы).

Как получить новое свидетельство о рождении

Получить новое свидетельство о рождении можно в отделениях ДРАЦС, дипломатических представительствах и консульских учреждениях или на портале "Действие". На портале, в частности, услуга стоит 51 копейку и производится три дня.

Для этого нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, свидетельство (если оно есть), могут потребоваться другие документы (например, выписка о краже свидетельства из ЕРДР). Заполняется заявление, и через 1-3 дня обычно человек получает документ. Отметим, что родители детей не зависимо от их возраста могут получить дубликат свидетельства о рождении.

