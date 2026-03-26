Нужно ли менять свидетельство о рождении в СССР: три случая, когда без этого не обойтись
В большинстве случаев дубликат выдают в течение 1–3 дней.
Украинцы, которые родились еще во времена СССР, то есть до 1991 года имеют свидетельство о рождении старого образца — зеленую книжечку. Иногда всплывают слухи о необходимости его заменить. Но юристы опровергают подобные заявления.
Что нужно знать:
- Обязательно менять не нужно
- Замену придется оформить в нескольких случаях, в том числе при потере
- Получить новый документ можно через ДРАЦС, консульства или Дию
Безвозмездная юридическая помощь утверждает, что свидетельство о рождении советского образца имеет ту же силу, что и украинское. Однако есть оговорки — может возникнуть необходимость изменить документ в трех случаях:
- свидетельство потеряно
- свидетельство повреждено (с дырками, выцветшие надписи)
- если его нужно использовать за границей (например, для оформления вида на жительство, гражданства, для обучения, брака, получения апостиля на документы).
Как получить новое свидетельство о рождении
Получить новое свидетельство о рождении можно в отделениях ДРАЦС, дипломатических представительствах и консульских учреждениях или на портале "Действие". На портале, в частности, услуга стоит 51 копейку и производится три дня.
Для этого нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, свидетельство (если оно есть), могут потребоваться другие документы (например, выписка о краже свидетельства из ЕРДР). Заполняется заявление, и через 1-3 дня обычно человек получает документ. Отметим, что родители детей не зависимо от их возраста могут получить дубликат свидетельства о рождении.
Ранее Телеграф рассказывал, какие правила для частных домов действуют в Украине в 2026 году. В частности, можно строить дом без строительного паспорта, но норм все равно соблюдать обязательно, например – иметь забор до 2 метров от соседей.