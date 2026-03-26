Чи потрібно міняти свідоцтво про народження , видане в СРСР: три випадки, коли без цього не обійтись

У більшості випадків дублікат видають протягом 1–3 днів

Українці, які народились ще за часів СРСР тобто до 1991 року мають свідоцтво про народження старого зразка — зелену книжечку. Час від часу спливають чутки про потребу його замінити. Та юристи спростовують такі заяви.

Що потрібно знати:

Обов’язково міняти їх не потрібно.

Заміну доведеться оформити в кількох випадках, зокрема при втраті

Отримати новий документ можна через ДРАЦС, консульства або Дію

Безоплатна правнича допомога стверджує, що свідоцтво про народження радянського зразка має ту ж саму силу, що й українське. Однак, є застереження — може виникнути потреба змінити документ у трьох випадках:

свідоцтво втрачене

свідоцтво пошкоджене (з дірками, вицвіли написи)

якщо його потрібно використовувати за кордоном (наприклад, для оформлення посвідки на проживання, громадянства, для навчання, шлюбу, отримання апостилю на документи).

Як отримати нове свідоцтво про народження

Отримати нове свідоцтво про народження можна у відділеннях ДРАЦСу, дипломатичних представництвах і консульських установах чи на порталі "Дія". На порталі, зокрема, послуга коштує 51 копійку та виконується три дні.

Як отримати нове свідоцтво про народження в Україні

Для цього потрібно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, свідоцтво (якщо воно є), можуть знадобитися інші документи (наприклад, витяг про крадіжку свідоцтва з ЄРДР). Заповнюється заява і за 1-3 дні зазвичай людина отримує документ. Зауважимо, батьки дітей не залежно від їхнього віку можуть отримати дублікат свідоцтва про народження.

Раніше "Телеграф" розповідав, які правила для приватних будинків діють в Україні в 2026 році. Зокрема, можна зводити будинок без будівельного паспорта, але норм все одно дотримуватися обов'язково, наприклад — мати паркан до 2 метрів від сусідів.