Это придумали не "советы": кто ввел перевод часов и почему Украина снова меняет время

Украина продолжает переводить часы

В ночь с 28 на 29 марта 2026 года Украина снова переходит на летнее время. В 03:00 стрелки часов нужно перевести на один час вперед – до 04:00. Несмотря на многолетние дискуссии об отмене сезонного перевода времени, сейчас эта система в Украине продолжает действовать.

Сама практика сезонного перевода часов появилась не в СССР и не в Украине. Ее корни значительно старше, а идея родилась задолго до советских правил исчисления времени.

Одним из первых о том, как более эффективно использовать дневной свет, писал Бенджамин Франклин еще в XVIII веке. Правда, он не предлагал крутить стрелки часов, а скорее иронически размышлял о том, что людям следует раньше просыпаться и меньше тратить свечи. Уже значительно позже, в 1907 году, британский реформатор Уильям Уиллет продвигал идею именно сезонного смещения времени. Первой же страной, официально введшей летнее время на государственном уровне, стала Германия в 1916 году — во время Первой мировой войны.

Главная логика таких переходов была проста – дольше использовать естественное освещение и благодаря этому экономить ресурсы. Исторически речь шла прежде всего об углях и электроэнергии, а впоследствии и об общих выгодах для экономики, когда больше светлого времени приходится на вечер. Именно поэтому перевод часов объяснялся не только экономией, но и тем, что люди дольше остаются активными после работы или учебы.

Мужчина переводит часы.

В Украине сезонный перевод времени имеет еще советские корни. На территории тогдашней УССР летнее время стали применять в 1981 году, а после обновления независимости практика сохранилась. Позже она была закреплена на нормативном уровне, и с тех пор страна много лет жила по знакомой схеме — весной — час вперед, осенью — час назад.

При этом тема отмены перевода часов никуда не исчезла. Еще в 2024 году Верховная Рада приняла законопроект №4201 об исчислении времени в Украине, предусматривающий отказ от сезонных переходов и переход на постоянное стандартное время. Однако в карточке законопроекта Верховной Рады указано, что документ в августе 2024 года был направлен на подпись президенту и по состоянию на март 2026 года окончательного изменения правил не произошло. То есть этой весной украинцы снова переводят часы.

