Це придумали не "совєти": хто запровадив переведення годинників і чому Україна знову змінює час

Україна продовжує переводити годинники

У ніч із 28 на 29 березня 2026 року Україна знову переходить на літній час. О 03:00 стрілки годинника потрібно перевести на одну годину вперед — до 04:00. Попри багаторічні дискусії про скасування сезонного переведення часу, станом на зараз ця система в Україні продовжує діяти.

Сама практика сезонного переведення годинників з’явилася не в СРСР і не в Україні. Її коріння значно старше, а ідея народилася задовго до радянських правил обчислення часу.

Одним із перших про те, як ефективніше використовувати денне світло, писав Бенджамін Франклін ще у XVIII столітті. Щоправда, він не пропонував крутити стрілки годинника, а радше іронічно міркував про те, що людям варто раніше прокидатися і менше витрачати свічки. Уже значно пізніше, у 1907 році, британський реформатор Вільям Віллетт просував ідею саме сезонного зміщення часу. А першою країною, яка офіційно запровадила літній час на державному рівні, стала Німеччина у 1916 році — під час Першої світової війни.

Головна логіка таких переходів була проста — довше використовувати природне освітлення і завдяки цьому економити ресурси. Історично йшлося насамперед про вугілля та електроенергію, а згодом — і про загальні вигоди для економіки, коли більше світлого часу припадає на вечір. Саме тому переведення годинників пояснювали не лише економією, а й тим, що люди довше залишаються активними після роботи чи навчання.

Чоловік переводить годинник. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

В Україні сезонне переведення часу має ще радянське коріння. На території тодішньої УРСР літній час почали застосовувати у 1981 році, а після відновлення незалежності практика збереглася. Пізніше її закріпили на нормативному рівні, і відтоді країна багато років жила за знайомою схемою — навесні — година вперед, восени — година назад.

При цьому тема скасування переведення годинників нікуди не зникла. Ще у 2024 році Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201 про обчислення часу в Україні, який передбачає відмову від сезонних переходів і перехід на постійний стандартний час. Однак у картці законопроєкту Верховної Ради вказано, що документ у серпні 2024 року було направлено на підпис президенту, і станом на березень 2026 року остаточної зміни правил не відбулося. Тобто цієї весни українці знову переводять годинники.

