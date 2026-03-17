Это необычное имя покорило украинцев: проверьте, как оно звучит

В Украине набирает обороты тренд на аутентичные и необычные мужские имена. Один из них — Лаврин, долгое время ассоциировавшийся только с классической литературой.

В сети Тредс разгорелась настоящая дискуссия по этому имени. "Телеграф" расскажет, что о нем известно и откуда оно пошло.

"Хочу назвать сына Лаврином. Лаврин Тарасович, звучит?", — спрашивает автор сообщения.

Что означает имя Лаврин

Лаврин – это украинская народная форма канонического имени Лаврентий. Оно имеет латинские корни ( Laurentius ) и дословно означает "житель города Лаврент" или "увенчанный лавром". В Древнем Риме лавровый венок был символом победы, славы и триумфа, поэтому энергетика имени – успех и устойчивость.

От "Кайдашевой семьи" до современности

Самый известный Лаврин в украинской культуре – это, конечно, младший сын Омелька Кайдаша из повести Ивана Нечуя-Левицкого. В отличие от своего вспыльчивого брата Карпа, книжный Лаврин запомнился читателям как более мягкий, романтичный и спокойный персонаж.

Где в Украине больше Лавринов

Согласно статистике портала "Рідні", распространение имени Лаврин пока остается редким, что придает ему особую эксклюзивность. Наибольшая концентрация носителей этого имени наблюдается в западных и центральных регионах:

Львовская и Тернопольская области – здесь традиция употреблять народные формы имен всегда была крепкой.

– здесь традиция употреблять народные формы имен всегда была крепкой. Киевщина и Черкасщина – регионы, где исторически проживали прототипы героев Нечуя-Левицкого.

Интересно, что на картах распространения фамилий, производных от этого имени (Лавриненко, Лавринчук), видно, что корни "Лавринив" прорастают почти в каждом уголке Украины.

Что говорят в сети

Обсуждение имени в соцсетях (в частности, в Threads и Telegram) показывает, что общество разделилось на два лагеря, но сторонников становится все больше. Поклонники отмечают невероятную благозвучие имени. Многие считают, что оно звучит благородно и "по-мужски". Часто обращают внимание на то, как хорошо оно сочетается с отчеством (например, Лаврин Тарасович). Скептики иногда шутят о "лавровом письме" или спрашивают, не планируют ли родители назвать дочь Мелашкой, чтобы собрать полный комплект героев сериала.

