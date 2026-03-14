"Мы все дальше от Бога": суши-паски вирусятся в Threads в Украине (фото)
Креативную идею ресторана оценили не все
В Черкассах местный суши-ресторан создал свою версию пасхальной паски. Украинцы уже шутят об этом креативе и просят не показывать его в церкви.
В Threads завирусился пост черкасского ресторана суши. Он сделал свои пасхальные паски из риса, сыра и рыбы.
Это буквально привычные для всех паски, даже в картонной обертке, и с украшениями на макушке. Только внутри вместо дрожжевого рыхлого теста — рис, огурцы, сыр, а сверху соленая красная рыба и креветки. Снаружи паски выглядят довольно интересно и привлекательно, а вот разрез удивляет.
Такой маркетинговый ход уже вызвал шквал шуток и комментариев в сети. Не все украинцы оценили суши-паски. Некоторые писали, что эта идея откровенный кринж, а кто-то шутил — только не несите в церковь и не показывайте патриарху. Люди писали:
- Это уже какое-то извращение.
- Идея прикольная, но для меня кринж, извините. Хотя роллы я очень люблю.
- Я, конечно, человек не религиозный, но немного Бога в сердце надо иметь все-таки.
- Вы хоть батюшке не несите, не показывайте.
- Каждый день мы становимся на шаг дальше от Бога.
- У меня как у галичанки инфаркт.
- Ничего святого уже нет.
- Вы хоть в "Фейсбук" это не выставляйте…
