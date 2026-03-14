"Ми все далі від Бога": суші-паски вірусяться в Threads в Україні (фото)
Креативну ідею ресторану оцінили не всі
У Черкасах місцевий суші-ресторан створив свою версію великодньої паски. Українці вже жартують про цей креатив та просять не показувати його в церкві.
У Threads завірусився допис черкаського ресторану суш. Вони зробили свої пасочки з рису, сиру та риби.
Це буквально звичні для усіх паски, навіть у картонній обгортці, та з прикрасами на верхівці. Тільки от всередині замість дріжджового пухкого тіста — рис, огірки, сир, а зверху солена червона риба та креветки. Зовні паски виглядають досить цікаво та привабливо, а от розріз дивує.
Такий маркетинговий хід вже викликав шквал жартів та коментарів у мережі. Не всі українці оцінили суші-паски. Дехто писав, що ця ідея відвертий крінж, а хтось жартував — тільки не несіть у церкву та не показуйте патріарху. Люди писали:
- Це вже якесь збочення.
- Ідея прикольна, але для мене крінж, вибачте. Хоча роли я дуже люблю.
- Я, звісно, людина не релігійна, але трохи Бога в серці треба мати таки.
- Ви хоч батюшці то не несіть, не показуйте.
- Кожного дня ми стаємо на крок далі від Бога.
- В мене як в галичанки інфаркт.
- Нічого святого вже немає.
- Ви хоч у фейсбук це не виставляйте …
