"Ми все далі від Бога": суші-паски вірусяться в Threads в Україні (фото)

Креативну ідею ресторану оцінили не всі

У Черкасах місцевий суші-ресторан створив свою версію великодньої паски. Українці вже жартують про цей креатив та просять не показувати його в церкві.

У Threads завірусився допис черкаського ресторану суш. Вони зробили свої пасочки з рису, сиру та риби.

Це буквально звичні для усіх паски, навіть у картонній обгортці, та з прикрасами на верхівці. Тільки от всередині замість дріжджового пухкого тіста — рис, огірки, сир, а зверху солена червона риба та креветки. Зовні паски виглядають досить цікаво та привабливо, а от розріз дивує.

Суші-паска в розрізі

Як виглядають суші-паски

У Черкасах зробили суші-паски. Скриншот

Такий маркетинговий хід вже викликав шквал жартів та коментарів у мережі. Не всі українці оцінили суші-паски. Дехто писав, що ця ідея відвертий крінж, а хтось жартував — тільки не несіть у церкву та не показуйте патріарху. Люди писали:

Це вже якесь збочення.

Ідея прикольна, але для мене крінж, вибачте. Хоча роли я дуже люблю.

Я, звісно, людина не релігійна, але трохи Бога в серці треба мати таки.

Ви хоч батюшці то не несіть, не показуйте.

Кожного дня ми стаємо на крок далі від Бога.

В мене як в галичанки інфаркт.

Нічого святого вже немає.

Ви хоч у фейсбук це не виставляйте …

