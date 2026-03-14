Не дайте тренажеру стать вешалкой. Не стоит покупать беговую дорожку, есть лучший вариант

С приходом весны люди традиционно начинают больше думать о своем внешнем виде. Многие пытаются похудеть к лету и задумываются о приобретении беговой дорожки.

"Телеграф" решил разобраться, стоит ли покупать беговую дорожку, когда ее можно взять в аренду. Беговая дорожка — удобный домашний тренажер, эффективный способ добавить в свою жизнь физической активности и сбросить лишние килограммы.

В зависимости от интенсивности тренировки, на беговой дорожке за час можно потратить от 300 до более 800 калорий. Можно изменять скорость (от ходьбы до бега), угол наклона. Беговые дорожки бывают механические и электрические.

В механических полотно двигается ногами пользователя, они дешевле. Электрические – более удобны в использовании, полотно приводит в движение двигатель. Именно они являются оптимальным выбором для домашнего использования.

Однако цены на электрические беговые дорожки "кусаются". Самая дешевая стоит около 14 тысяч гривен, и то со скидкой. Более "продвинутые" модели – от 20 тысяч гривен и выше.

Однако если человек впервые собирается заниматься на этом тренажере, нет никакой гарантии, что он ему подойдет. Деньги будут потрачены немалые, а дорожка будет служить вешалкой, которая занимает много места.

Более практичным решением является аренда беговой дорожки. Неделя пользования тренажером стоит от 375 гривен в неделю (1500 гривен в месяц). Потратив гораздо меньшие деньги, можно и похудеть и понять подходит ли вам именно этот тренажер.

Если да, следующим шагом может быть покупка беговой дорожки. После пользования арендованной, вы будете знать, какая именно вам подходит, выбор будет более предметным, из собственного опыта.

