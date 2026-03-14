Не дайте тренажеру стати вішалкою. Не варто купувати бігову доріжку, є кращий варіант

Переваги оренди в цьому випадку очевидні

З приходом весни люди традиційно починають більше думати про свій зовнішній вигляд. Багато хто намагається схуднути до літа і задумується про придбання бігової доріжки.

"Телеграф" вирішив розібратися, чи варто купувати бігову доріжку, коли її можна взяти в оренду. Бігова доріжка — зручний домашній тренажер, який є ефективним способом додати у своє життя фізичної активності та скинути зайві кілограми.

Залежно від інтенсивності тренування на біговій доріжці за годину можна витратити від 300 до понад 800 калорій. Можна змінювати швидкість (від ходьби до бігу), кут нахилу. Бігові доріжки бувають механічні та електричні.

Тренування на біговій доріжці

В механічних полотно рухається ногами користувача, вони дешевші. Електричні — більш комфортні у використанні, полотно приводить у рух двигун. Саме вони є оптимальним вибором для домашнього використання.

Проте ціни на електричні бігові доріжки "кусаються". Найдешевша коштує близько 14 тисяч гривень, й те зі знижкою. Більш "просунуті" моделі — від 20 тисяч гривень і вище.

Ціни на електричні бігові доріжки

Однак якщо людина вперше збирається займатися на цьому тренажері — немає жодної гарантії, що він їй підійде. Гроші буде витрачено чималенькі, а доріжка слугуватиме вішалкою, яка забирає багато місця.

Більш практичним рішенням є оренда бігової доріжки. Тиждень користування тренажером коштує від 375 гривень на тиждень (1500 гривень на місяць). Витративши значно менші гроші можна схуднути та зрозуміти чи підходить вам саме цей тренажер.

Оренда бігової доріжки - вартість

Якщо так, наступним кроком може бути купівля бігової доріжки. Після користування орендованою, ви будете знати яка саме вам підходить, вибір буде більш предметним, з власного досвіду.

