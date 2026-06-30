Звезда сериалов "Реванш" и "Узнай меня" родила первенца: актриса показала первые фото малыша

Имя ребенка звезда пока не рассекречивает

Украинская актриса Клавдия Дрозд, которая несколько дней назад ошеломила новостью о беременности, уже сообщила о рождении первенца. Радостным известием артистка поделилась в соцсетях, выбрав для этого креативный формат.

Клавдия опубликовала видео на своей странице в Инстаграмм, в котором сначала позирует с большим беременным животиком. Через мгновение она подпрыгивает, а после монтажного перехода уже появляется в кадре с новорожденным малышом на руках.

В подписи к видео Дрозд с юмором отметила, что хотела бы, чтобы в реальной жизни все происходило так же быстро, как в ролике. Однако она призналась, что роды прошли гораздо легче, чем можно было ожидать.

Клавдия родила мальчика. Имя малыша она пока не раскрывает.

Кладия Дрозд родила сына. Фото: instagram.com/namedklavdiia

Новость стала неожиданностью для многих поклонников артистки. Дело в том, что о своей беременности она сообщила только 28 июня. Уже на следующий день актриса показала фото с гендер-пати для подписчиков, показав торт с голубой начинкой и сообщив, что ждет сына. А сегодня Дрозд призналась, что этот момент уже позади, ведь ее первенец появился на свет.

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