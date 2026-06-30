Друг Кадырова опозорился с гиперкаром с запахом Роналду

Россиянин рассказывал, что купил автомобиль у самого КриРо

Известный российский блогер Асхаб Тамаев хвастался, что приобрел гиперкар Bugatti Veyron у португальского футболиста Криштиану Роналду. На самом деле машина была куплена у российского мошенника.

Что нужно знать

Тамаев объявил о покупке авто у известного футболиста

Блогер заявлял, что в машине есть "запах Роналду"

РосСМИ опровергли слова Асхаба

Об этом сообщает shot. По информации источника, редкий гиперкар был в розыске в России.

На самом деле Тамаев купил Bugatti Veyron у Тимура Ахмедова, осужденного дагестанского мошенника, организовавшего финансовую пирамиду. После освобождения он уехал за границу и выставил гиперкар на продажу. Сообщается, что Тамаев выкупил авто за 130 млн рублей (около 75 млн грн).

Блогер хвастался подписчикам, что купил автомобиль у легенды футбола за $9 млн (около 404 млн грн). Он полностью изменил внешний вид Bugatti: кузов оклеили пленкой, а салон перешили в стиле CR7, чтобы никто не заподозрил обман.

Bugatti Veyron Асхаба Тамаева до и после покупки/Фото: shot

Асхаб Тамаев выдал свой Bugatti Veyron за авто Криштиану Роналду/Фото: shot

Кроме того, Тамаев заявил, что Криштиану вместе с проданной машиной презентовал ему футбольную форму и мяч. По информации shot, блогер купил это в одном из российских магазинов. За футболку он отдал 16 900 рублей (около 9,7 тысячи грн), а за мяч — 15 900 рублей (около 9,2 тысячи грн).

Асхаб Тамаев заявил, что Криштиану Роналду подарил ему футбольный мяч и футболку/Фото: shot

Справка: Асхаб Тамаев — популярный российский блогер, ютубер и боец поп-MMA, более известный в сети под прозвищем "Чеченский Халк". В последние годы его YouTube-канал переориентировался на дорогой автомобильный контент, масштабные гонки на суперкарах, споры на миллионы рублей. Находится в приятельских отношениях с Рамзаном Кадыровым и его детьми.

Асхаб Тамаев и Адам Кадыров/Фото: instagram.com/tamaaev

Асхаб Тамаев и Рамзан Кадыров/Фото: instagram.com/tamaaev

Асхаб Тамаев и Ахмат Кадыров/Фото: instagram.com/tamaaev

Напомним, Адам Кадыров стал настоящим мемом из-за изобилия наград и орденов, которые ему стали вручать после того, как он избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Адам даже попал в Книгу рекордов России, а в июне 2025 года он женился.