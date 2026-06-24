"Сердцебиение так и не произошло": Мика Ньютон откровенно рассказала о болезненной потере ребенка

Певица потеряла беременность после онкологии

Известная украинская певица Мика Ньютон впервые поделилась подробностями потери беременности, пережившей после процедуры искусственного оплодотворения. По словам исполнительницы, после ЭКО она забеременела, однако врачи сообщили, что беременность перестала развиваться.

О болезненном опыте артистка рассказала в интервью Рамине Эсхакзай. "Все нормально развивается, потом сердцебиение так и не произошло", — вспомнила певица.

Самым тяжелым для Мики стало совпадение сразу нескольких драматических событий. В тот период врачи диагностировали рак у ее собаки Моцарта, которую она называет членом семьи. Операцию животному назначили именно на день, когда у певицы начался выкидыш.

Мика Ньютон. Фото: скриншот с видео

Артистка призналась, что пережила сильную физическую боль и обильное кровотечение. По ее словам, этот опыт оказался более тяжелым, чем восстановление после онкологической операции.

"У меня такой боли не было даже после этой серьезной операции. Ты просто понимаешь, что организм рождает", — поделилась она.

Мика Ньютон с мужем Крисом. Фото: instagram.com/mikanewton

После потери беременности Мика Ньютон столкнулась и с психологическими трудностями. Певица откровенно рассказала, что впервые в жизни почувствовала зависть к женщинам, имеющим детей или ожидающим пополнения в семье.

"Я открываю Instagram, а там все беременные. И я первый раз в жизни почувствовала: у нее есть, а у меня нет. Я только свое потеряла", — призналась артистка

Что известно о попытках Мики Ньютон стать мамой

Певица уже много лет не скрывает, что мечтает о ребенке. После лечения рака яичника в 2019 году она столкнулась с трудностями на пути к материнству.

В интервью Рамине Эсхакзай Мика рассказала, что вместе с мужем Крисом потратила более 30 тысяч долларов на процедуры ЭКО и лечения. После выкидыша супруги предприняли еще несколько попыток, однако желаемого результата они пока не получили.

Артистка объяснила, что из-за перенесенных операций и гормональной терапии качество ее яйцеклеток существенно ухудшилось. При этом, по словам певицы, она физически может выносить ребенка, однако проблема заключается именно в получении жизнеспособных эмбрионов.

Мика призналась, что вместе с мужчиной обсуждала разные варианты отцовства, в том числе использование донорских яйцеклеток и усыновление. "Он говорит: "Я лучше буду без детей, но я хочу увидеть тебя и себя", — поделилась певица.

Мика Ньютон и Крис Сааведра. Фото: Instagram/mikanewton

В то же время супруги не исключают возможности усыновления. По словам артистки, они задумываются над тем, чтобы подарить семью ребенку из Украины, который остался без родительской опеки из-за войны или других жизненных обстоятельств.

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