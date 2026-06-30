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Зірка серіалів "Реванш" і "Впізнай мене" народила первістка: акторка показала перші фото малюка

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Клавдія Дрозд Новина оновлена 30 червня 2026, 13:09
Клавдія Дрозд. Фото Колаж "Телеграфу"

Ім'я дитини зірка поки не розсекречує

Українська акторка Клавдія Дрозд, яка лише кілька днів тому приголомшила новиною про вагітність, уже повідомила про народження первістка. Радісною звісткою артистка поділилася у соцмережах, обравши для цього креативний формат.

Клавдія опублікувала відео на своїй сторінці в Інстаграм, у якому спочатку позує з великим вагітним животиком. За мить вона підстрибує, а після монтажного переходу вже з'являється в кадрі з новонародженим малюком на руках.

У підписі до відео Дрозд із гумором зауважила, що хотіла б, аби в реальному житті все відбувалося так само швидко, як у ролику. Проте вона зізналася, що пологи пройшли значно легше, ніж можна було очікувати.

Клавдія народила хлопчика. Ім'я малюка вона поки що не розкриває.

Кладія Дрозд народила сина
Кладія Дрозд народила сина. Фото: instagram.com/namedklavdiia

Новина стала несподіванкою для багатьох прихильників артистки. Річ у тім, що про свою вагітність вона повідомила лише 28 червня. Уже наступного дня акторка показала фото з гендер-паті для підписників, показавши торт із блакитною начинкою та повідомивши, що чекає на сина. А сьогодні Дрозд зізналася, що цей момент уже позаду, адже її первісток з'явився на світ.

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