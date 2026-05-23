Главный фанат папы: Козловский показал подросшего двухлетнего сына Оскара (видео)

Украинский певец Виталий Козловский после громкого релиза украиноязычной версии хита "Красота и разлука" решил показать, кто в его семье уже стал главным фанатом трека. И это двухлетний сын артиста Оскар.

Козловский опубликовал в соцсетях забавное видео, где мальчик общается с мамой и очень серьезно отвечает на вопросы. На видео жена певца спрашивает сына: "Как зовут папу?", а маленький Оскар по-взрослому выдает полное имя: "Виталий Козловский".

На вопрос мамы "Куда папа поехал?" мальчик ответил: "На концерт!", а когда мама поинтересовалась, какая папа песня ему нравится больше всего, Оскар без колебаний назвал: "Красота и разлука" и повторил несколько раз.

Видео артист дополнил несколькими милыми кадрами, где сын танцует под новую версию вышедшей накануне песни — 22 мая. В подписи к ролику Козловский признался, что сын слушал композицию еще задолго до официального релиза. По словам певца, пока он работал над песней и постоянно включал демо дома, Оскар каждый раз начинал танцевать и просил поставить ее еще раз.

Что известно о сыне Виталии Козловском

Сын Виталий Козловский и его супруги Юлии родился 25 февраля 2024 года. Мальчика назвали Оскаром. С этого момента артист периодически делится семейными моментами в соцсетях, хотя не слишком часто показывает ребенка публике.

Виталий Козловский с супругой и отпрыском. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

После рождения сына певец неоднократно говорил, что отцовство сильно изменило его жизнь и взгляд на многие вещи. Козловский признавался, что сейчас для него семья стала главным источником вдохновения и покоя.

