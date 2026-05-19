Когда еще не ходил "не в ту дверь": Гордон высмеял путиниста Киркорова, показав их фото из Киева
Интервьюер призвал посадить путиниста
Украинский журналист и интервьюер Дмитрий Гордон, недавно показавший, как выглядел 30 лет назад, опубликовал архивное фото с российским певцом и тогда еще не путинистом Филиппом Киркоровым и в который раз напомнил, как кардинально могут измениться "герои глянца" за несколько лет.
На снимке, сделанном в 2008 году, Гордон и Киркоров стоят в аэропорту и улыбаются на камеру. В руках тогда еще "короля российской эстрады" — букет красных роз, сам кадр напоминает светскую хронику нулевых, где еще никто не подозревал, что через годы часть российского шоу-бизнеса превратится в кремлевскую пропаганду.
Сам Гордон сопровождал архивное фото резкой подписью на русском языке: "2008 год, будущий фашист Киркоров прилетел на мой концерт в Киеве. Сегодня я хочу его видеть. На скамейке подсудимых. Недалеко от Путина".
Киркоров когда-то был частым гостем в Украине, регулярно выступал в Киеве и охотно фотографировался с украинскими знаменитостями, а сегодня входит в список российских артистов, открыто поддерживающих политику Кремля. Певец регулярно выступает перед оккупантами, посещает аннексированный Россией Крым и поддерживает Путина.
В Украине его внесли в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности. Также с января 2023 он находится под санкциями СНБО.
