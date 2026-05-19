Когда еще не ходил "не в ту дверь": Гордон высмеял путиниста Киркорова, показав их фото из Киева

Интервьюер призвал посадить путиниста

Украинский журналист и интервьюер Дмитрий Гордон, недавно показавший, как выглядел 30 лет назад, опубликовал архивное фото с российским певцом и тогда еще не путинистом Филиппом Киркоровым и в который раз напомнил, как кардинально могут измениться "герои глянца" за несколько лет.

На снимке, сделанном в 2008 году, Гордон и Киркоров стоят в аэропорту и улыбаются на камеру. В руках тогда еще "короля российской эстрады" — букет красных роз, сам кадр напоминает светскую хронику нулевых, где еще никто не подозревал, что через годы часть российского шоу-бизнеса превратится в кремлевскую пропаганду.

Сам Гордон сопровождал архивное фото резкой подписью на русском языке: "2008 год, будущий фашист Киркоров прилетел на мой концерт в Киеве. Сегодня я хочу его видеть. На скамейке подсудимых. Недалеко от Путина".

Дмитрий Гордон и Филипп Киркоров в 2008 году. Фото: instagram.com/gordondmytro

Киркоров когда-то был частым гостем в Украине, регулярно выступал в Киеве и охотно фотографировался с украинскими знаменитостями, а сегодня входит в список российских артистов, открыто поддерживающих политику Кремля. Певец регулярно выступает перед оккупантами, посещает аннексированный Россией Крым и поддерживает Путина.

Филипп Киркоров и Путин. Фото: росСМИ

В Украине его внесли в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности. Также с января 2023 он находится под санкциями СНБО.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о живущей в Москве внучке Виктора Ющенко. Она полностью открестилась от семьи?