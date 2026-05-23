"Выключила гадкое кино": Виктория Билан-Ращук после измен мужа кардинально изменилась (видео)

Актриса написала стихотворение о том, что она "отрезала все отжитое"

Украинская актриса Виктория Билан-Ращук после болезненного развода и публичной истории с изменами мужчины решила кардинально изменить себя и начала с прически. Артистка избавилась от длинных волос и сделала стильное каре, а вместе с новым образом опубликовала эмоциональное стихотворение о внутреннем перерождении.

В соцсетях Билан-Ращук показала результат бьюти-перевоплощения и намекнула, что изменения для нее означают гораздо больше, чем просто новый имидж. В своем стихотворении актриса буквально проводит параллель между отрезанными волосами и всей болью, которую пережила за последнее время.

В строках она пишет об усталости, слезах, бессонных ночах и лжи, которые якобы "ушли" вместе с волосами. Актриса описывает этот момент не как спонтанный поход к парикмахеру, а как символическое завершение тяжелого периода жизни.

Особенно показательными стали слова о "внутреннем ремонте" и "гадком кино", которое она, по собственному признанию, наконец "выключила". В стихотворении Виктория фактически говорит о попытке заново собрать себя после эмоционального удара и перестать жить в роли жертв чужих поступков.

Викотрия Билан-Ращук до того, как отстригла волосы. Фото: instagram.com/vikki.bilan/

Также в старости актриса поделилась, что она догадывалась, что с короткими волосами ей будет легче, но не думала, что настолько. Вероятно, звезда имела в виду самое свое состояние.

Виктория Билан-Ращук сделала каре. Фото: instagram.com/vikki.bilan/

Напомним, что Виктория Билан-Ращук в 47 лет забеременела после шестой попытки ЭКО от тогда еще любимого мужа — актера Владимира Ращука. Однако сам мужчина в подкасте сообщил о разрыве с женой и признался, что изменял ей во время беременности. Однако он заявил, что все свое свободное время проводит с сыном, которого очень ждал.

Сама Виктория Билан-Ращук в интервью Алине Доротюк рассказала свою правду. По ее словам, актер прекратил отношения внезапно и уже на следующий день переехал в любовницу. Более того, во время ее беременности мужчина фактически жил двойной жизнью: сначала был с ней и признавался в любви, а потом ехал в любовницу. С сыном, как сообщала Виктория, Владимир проводит немного времени.

