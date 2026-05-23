"Вимкнула бридке кіно": Вікторія Білан-Ращук після зрад чоловіка кардинально змінилася (відео)

Акторка написала вірш про те, що вона "відрізала усе віджите"

Українська акторка Вікторія Білан-Ращук після болісного розлучення та публічної історії зі зрадами чоловіка вирішила кардинально змінити себе — і почала з зачіски. Артистка позбулася довгого волосся та зробила стильне каре, а разом із новим образом опублікувала емоційний вірш про внутрішнє переродження.

У соцмережах Білан-Ращук показала результат б’юті-перевтілення та натякнула, що зміни для неї значать значно більше, ніж просто новий імідж. У своєму вірші акторка буквально проводить паралель між відрізаним волоссям і всім болем, який пережила за останній час.

У рядках вона пише про втому, сльози, безсонні ночі та брехню, які нібито "пішли" разом із волоссям. Акторка описує цей момент не як спонтанний похід до перукаря, а як символічне завершення важкого періоду життя.

Особливо показовими стали слова про "внутрішній ремонт" та "бридке кіно", яке вона, за власним зізнанням, нарешті "вимкнула". У вірші Вікторія фактично говорить про спробу заново зібрати себе після емоційного удару та перестати жити у ролі жертви чужих вчинків.

Вікотрія Білан-Ращук до того, як відстригла волосся. Фото: instagram.com/vikki.bilan/

Також у сторіс акторка поділилася, що вона здогадувалася, що із коротким волоссям їй буде легше, але не думала, що настільки. Ймовірно, зірка мала на увазі саме свій стан.

Вікторія Білан-Ращук зробила каре. Фото: instagram.com/vikki.bilan/

Нагадаємо, що Вікторія Білан-Ращук у 47 років завагітніла після шостої спроби ЕКЗ від тоді ще коханого чоловіка — актора Володимира Ращука. Проте сам чоловік у подкасті повідомив про розрив із дружиною та зізнався, що зраджував їй під час вагітності. Проте він заявив, що весь свій вільний час проводить із сином, на якого дуже чекав.

Сама Вікторія Білан-Ращук в інтерв'ю Аліні Доротюк розповіла свою правду. За її словами, актор припинив стосунки раптово і вже наступного дня переїхав до коханки. Ба більше, під час її вагітності чоловік фактично жив подвійним життям: спочатку був з нею і зізнавався у коханні, а потім їхав до коханки. Із сином, як повідомляла Вікторія, Володимир проводить небагато часу.

