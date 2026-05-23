Чем отмыть чашки от налета без труда: простой бабушкин способ, о котором забыли

Со временем на чашках с чаем и кофе появляется характерный коричневый налет.

Он возникает из-за таннинов — природных веществ, содержащихся в напитках. Даже если посуду регулярно моют, впоследствии на стенках могут оставаться следы, портящие вид чашек и создающие ощущение неряшливости. Избавиться от такого налета можно гораздо проще, чем кажется, и для этого не нужны дорогостоящие средства. Об этом сообщает "Телеграф".

Специалисты по бытовой чистке и пользователи соцсетей отмечают: эффективно работают обычные средства, которые есть почти в каждом доме. Один из самых простых способов – использование пищевой соды или лимонной кислоты, которые мягко расщепляют загрязнение и возвращают посуде чистый вид.

Для этого достаточно растворить небольшое количество соды или лимонной кислоты в горячей воде, залить в чашку и оставить на 10–15 минут. После этого посуду нужно просто промыть обычным способом. В большинстве случаев даже легкое протирание губкой не нужно – налет отходит сам.

Еще один старый домашний метод – обычная поваренная соль. Ее используют в качестве мягкого абразива: достаточно слегка потереть влажной солью внутреннюю поверхность чашки, и темные следы постепенно исчезают. Этот способ часто применяли в хозяйстве раньше, когда специальных моющих средств не было в свободном доступе.

Важно отметить, что регулярная очистка значительно упрощает уход за посудой. Если не оставлять чай или кофе надолго в чашке и сразу его ополаскивать, налет почти не успевает закрепиться на поверхности.

Таким образом, вернуть чашкам чистый вид можно без сложных манипуляций и дорогостоящих средств – достаточно простых ингредиентов, которые обычно находятся под рукой.