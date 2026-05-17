Украинцы массово рвутся на концерт белоруса, который боится назвать Россию агрессором

Макс Корж имеет "мутную" позицию по войне в Украине

У украинских перевозчиков закончились свободные места на рейсы в Румынию из-за ажиотажа вокруг выступления белорусского артиста Макса Коржа, известного своей нечеткой позицией по войне.

Украинские фанаты 37-летнего артиста массово планируют поездку в румынскую столицу, сообщает "УСІ Новини. Одеса". По данным нескольких одесских компаний-перевозчиков, забронировать билеты на автобусные рейсы в Бухарест на 21-22 мая невозможно уже несколько дней. Причиной такого коллапса стал концерт белоруса, который запланирован в городе на субботу, 23 мая.

Скандал в Польше и депортация украинцев

Предыдущие европейские выступления Коржа уже оборачивались серьезными инцидентами для украинцев. В 2025 году во время концерта певца в Варшаве вспыхнул громкий скандал из-за флагов ОУН-УПА, которые были замечены среди зрителей. По итогам тех событий из Польши были депортированы более 50 граждан Украины.

Позиции Макса Коржа в отношении Украины

Сам белорус имеет неоднозначную репутацию. Еще в 2016 году певцу запретили въезд в Украину на 5 лет из-за выступлений в оккупированном Крыму, а летом 2017 года он попал в базу данных сайта "Миротворец".

Осенью того же года СБУ сняла запрет на въезд после прямого запроса, не обнаружив в его действиях угрозы национальной безопасности. В день полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года Корж осудил агрессию постом в Instagram, а позже отменил все свои запланированные концерты на территории России.

Миллионы людей, выросшие в одних и тех же дворах, на одних и тех же ценностях, понимающие друг друга и на 100% готовые соседствовать мирно, снова разделяются войной. Осуждаю вторжение и бомбардировку суверенного государства. Это война, которая изменит жизнь каждого навсегда, не важно, где ты живешь. Все то привычное, что мы уже перестали ценить, станет для нас лишь воспоминанием. Поэтому никогда не поздно, если миллионы не хотят войны. Мир Украине Макс Корж

Однако после возобновления гастролей в 2023 году певец в своих речах со сцены ни разу прямо не назвал Россию агрессором, вероятно, из-за страха потерять российскую аудиторию.

Билеты на концерт Коржа в Бухаресте были распроданы еще в декабре 2025 года

