"Внебрачный сын" Виктора Павлика о родственной связи с певцом, отношении к фанаткам и амбиции: "Меня вдохновляет его искренность"

Певец откровенно прокомментировал слухи о "семейной связи" с Виктором Павликом, высказался об артистах-предателях, благотворительности во время войны и личных границах в шоу-бизнесе

Украинский певец Виталий Лобач впервые настолько откровенно заговорил о слухах, которые годами ходят вокруг его имени. Артист объяснил, что на самом деле связывает его с Виктором Павликом, рассказал об общем дуэте и признался, почему тема молчащих о войне артистов для него принципиальна. Также певец поделился подробностями благотворительной деятельности, отношением к фанаткам и собственными творческими амбициями.

— По сети давно ходят слухи, что вы — внебрачный сын Виктора Павлика. Как вы впервые отреагировали на эти разговоры и что на самом деле вас связывает?

– Честно, когда впервые это услышал – улыбнулся. Думаю, не каждому артисту приписывают такого "звездного родственника" (смеется). Но если серьезно, думаю, эти слухи появились из-за нашего определенного сходства, энергетики и теплого творческого контакта. На самом деле нас связывает музыка, взаимное уважение и любовь к украинской песне.

— Были ли в вашей жизни ситуации, которые еще больше подогревали эти слухи?

– О да. Иногда создается впечатление, что стоит просто не так посмотреть в камеру и уже рождается новая легенда (смеется). Но это часть публичной жизни, к этому отношусь спокойно.

— Может, люди находили внешнее сходство или какие-то совпадения?

— Возможно, внешнее сходство или случайные совпадения действительно дали людям повод для таких разговоров. Но я воспринимаю это скорее как интересную историю, которую придумали люди, чем то, что имеет отношение к реальности.

— Когда впервые лично познакомились с Виктором Павликом? Каково было ваше первое впечатление о нем?

— Впервые мы лично познакомились в гримерке, и это было очень забавно. Виктор Франкович, увидев меня, сначала даже сказал, что на миг подумал, будто перед ним стоит его Саша (смеется). Наверняка именно из таких моментов и рождаются все эти истории о сходстве. А первое впечатление о нем было очень теплое — простой, искренний, открытый человек без пафоса, с прекрасным чувством юмора и огромной любовью к музыке.

- Вы записали дуэт с Виктором Павликом. Почему именно сейчас решили проделать совместную работу и чем он вас вдохновляет как артист?

— Мне кажется, для творческих встреч всегда есть свой правильный момент — и для нашего дуэта он настал именно сейчас. Хотелось сделать не просто общую песню, а работу, где будет настоящая эмоция, химия и взаимоуважение. Виктор Павлик – это артист, на песнях которого выросло не одно поколение. Меня очень вдохновляет его искренность, его любовь к музыке и то, как он, обладая таким огромным опытом, остается открытым к новому, современному звучанию и творческим экспериментам. Это черта сильнейших артистов.

— На каком этапе сейчас ваше творчество? Какую музыку вы хотите создавать в ближайшие годы?

— Сейчас у меня очень интересный этап творчества — этап поиска еще более глубокого, но уже с четким пониманием, кто я как артист. Хочется не просто выпускать песни, а создавать вызывающую эмоцию музыку — чтобы под нее влюблялись, танцевали, грустили, вспоминали важные моменты своей жизни. В ближайшие годы вижу себя в качественной украинской музыке с характером – современной, искренней, живой. Хочу экспериментировать, но не терять свою душу и узнаваемость. И, честно, очень хочется создать песни, которые будут жить дольше трендов.

Отдельный и очень волнующий для меня этап сейчас — подготовка к моему первому большому сольному концерту в Киеве, в Жовтневом дворце. Это действительно особенная мечта и большая ответственность, потому что для артиста такая сцена знаковая.

— Многие украинские артисты во время войны выбрали молчание или жизнь в России. Что думаете о Потапе, Таисии Повалий, Ани Лорак, Лолите Милявской, Наташе Королевой и других артистах, которые до сих пор не высказали четкой позиции?

– Во время войны молчание – это тоже позиция. Особенно когда речь идет о твоей стране, твоем народе, людях, которые каждый день гибнут за право Украины существовать. Я не хочу быть судьей для каждого, потому что каждый отвечает перед своей совестью, но для меня как для украинца и артиста есть вещи совершенно очевидные: когда твой дом в огне, ты не можешь стоять в стороне или делать вид, что ". Это уже давно не о политике — это о человечности, достоинстве и любви к своей стране.

Поэтому я с большим уважением отношусь к артистам, которые четко встали на сторону Украины, помогают, говорят правду и несут украинскую культуру в мир. А что касается тех, кто выбрал молчание или комфорт там, где страна-агрессор продолжает убивать украинцев — это их выбор. Но украинцы тоже имеют право делать свои выводы. Для меня сегодня быть украинским артистом это не только о сцене, но и о позиции.

— Считаете ли вы, что после войны украинский шоу-бизнес простит молчавших или работавших на российскую аудиторию артистов?

— Честно, я очень надеюсь, что общество не будет так легко это прощать. Потому что речь идет не о каком-то творческом конфликте или шоу-бизнесе — речь идет о войне, о крови, о жизни наших людей. Когда страна сражалась за свое существование, кто-то был рядом со своим народом, помогал, говорил, поддерживал. А кто-то избрал молчание или работу на аудиторию страны-агрессора.

Для меня память и достоинство должны быть сильнее желания быстро все забыть. Простит ли шоу-бизнес — не знаю. Но гораздо важнее, что решат украинцы. Ибо доверие зрителя — это не то, что можно просто вернуть, как будто ничего не произошло.

— Вы активно участвуете в благотворительных концертах. Сколько таких выступлений уже дали за время полномасштабной войны и что удалось передать ВСУ?

— С начала полномасштабной войны я принял участие в более чем 50 благотворительных концертах. Кроме того, лично задонатив уже более 1 миллиона 300 тысяч гривен собственных средств. Также часть средств из моего концертного тура мы стабильно направляем на помощь ВСУ.

Моя команда активно сотрудничает с бойцами Вооруженных сил Украины и помогает закрывать их насущные потребности. Совсем недавно передавали батареи для говорящих, FPV-дрон, а также более 100 наборов для военно раненых на Запорожское направление.

— Насколько сложно совмещать творческую карьеру и семейную жизнь? Не ревнует ли жена к постоянному вниманию фанаток?

— Сочетать творческую карьеру и семейную жизнь, честно, непросто, потому что сцена — постоянное движение, переезды, плотный график, эмоциональная нагрузка. Но когда дома есть любовь, доверие и понимание, все становится на свои места. Семья для меня – это место силы, где я могу быть не артистом, а просто собой.

Что касается ревности, думаю, в любых отношениях все держится на доверии. Моя жена – мудрый человек и прекрасно понимает специфику моей профессии.

— Артисты часто признаются, что фанатки посылают откровенные фото в частные сообщения. Вам попадались такие истории?

– Нет. Слава Богу, это меня прошло.

— Есть ли у вас граница между вниманием фанаток и переходом личных границ?

— Конечно, личные границы должны быть, потому что внимание зрителей — очень приятная часть профессии, но все должно оставаться в рамках уважения. А вообще, у меня такой менеджер, что мне иногда кажется: если пчела вздумает укусить меня, то даже не успеет долететь — ее уже ликвидируют (смеется).

– Сегодня шоу-бизнес – это не только творчество, но и TikTok, хайп и скандалы. Вы готовы к провокациям ради популярности?

— Я не готов строить популярность на лжи, дешевых скандалах, искусственных конфликтах или противоречащих моим ценностям темам. Ибо хайп живет несколько дней, а репутация и имя строятся годами. Для меня важно, чтобы людей цепляла моя музыка, моя энергия, моя искренность, а не очередное скандальное название.

— Какой самый странный или неожиданный слух о себе читали в интернете?

— Ну, кажется, история о моем "тайном семейном дереве" уж точно в топе (смеется). Интернет иногда имеет фантазию сильнее сценаристов сериалов.

— Чего вам сегодня хочется больше — громких хитов, признания или внутреннего покоя?

– Я не скрываю – амбиции у меня есть. Мне хочется больших хитов, больших сцен, сильного признания. Но не ценой внутреннего равновесия или утраты себя. Ибо самое важное — остаться собой на этом пути. Так что если выбирать — я за успех, который не разрушает тебя изнутри.