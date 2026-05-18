Пропала с радаров: Аурика Ротару раскрыла правду о нынешнем состоянии своей легендарной сестры

София Ротару живет в собственном доме в Конче-Заспе

Певица Аурика Ротару, которая призналась, как пережила потерю мужчины, впервые за долгое время рассказала, как сейчас чувствует себя ее легендарная сестра София Ротару, которая в последние годы практически исчезла из публичного пространства. В интервью Славе Демину артистка коротко, но уверенно ответила на главный вопрос, давно волнующий поклонников.

Более того, Аурика даже неожиданно раскрыла маленькую семейную деталь — последний раз сестры играли в преферанс осенью, и победила именно Софья Михайловна. На вопрос, как сейчас народная артистка, ее сестра ответила : "Слава Богу, все хорошо. Все у нее хорошо".

Во время разговора Демин также затронул тему, которая преследовала Аурик Ротару почти всю карьеру — постоянных сравнений с более знаменитой сестрой. Впрочем, сама артистка неожиданно опровергла мнение, что популярность Софии Ротару мешала ей строить собственный путь в шоубизнесе.

"Напротив, это заставляло нас много работать", — пояснила певица

Аурика Ротару. Фото: скриншот с видео

По словам Аурики, она никогда не пыталась "догнать" уровень старшей сестры, потому что с самого начала понимала: они — разные артистки с разной творческой судьбой. В то же время, она признала, что избежать постоянного сравнения было невозможно.

Несмотря на это, артистка говорит о своей карьере без оскорблений или ревности. Она подчеркнула, что имеет свой путь и никогда не жила в попытках повторить феномен Софии Ротару. И пока фанаты годами думают, где сейчас София Михайловна и почему почти не появляется на сцене, ее сестра дала понять, что в семье все стабильно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит единственная внучка Софии Ротару. Девушка занимается моделингом, имеет свой бизнес и живет в Нью-Йорке.