Три года в "сплошном тумане": Аурика Ротару откровенно призналась, как пережила смерть мужа

Певица до сих пор чувствует присутствие любимого

Младшая сестра Софии Ротару – певица Аурика Ротару – откровенно заговорила об одной из самых болезненных трагедий в своей жизни. В интервью Славе Демину артистка вспомнила о смерти мужа Владимира, умершего после инсульта в 2005 году, а также призналась, что после потери пережила тяжелую депрессию, продолжавшуюся несколько лет.

Мужем Аурики Ротару был бизнесмен и банкир Владимир Пигач, который, по словам певицы, писал стихи и посвящал их жене. Некоторые из них позже даже стали песнями. Супруги прожили вместе 18 лет и воспитывали дочь.

Артистка припомнила тот вечер в деталях. По словам Ротару, они вместе смотрели фильм, после чего мужчина пошел по душе, а она прилегла на диване и заснула. Проснулась певица от удивительного тревоги.

"Я проснулась от того, что по душе прошелся такой холод. Сразу почувствовала – что-то случилось", – поделилась Аурика.

Когда она подошла к ванной комнате, она услышала тяжелое хрипение. Дверь была закрыта изнутри, поэтому пришлось звать охранника, который открывал их топором. Скорую помощь вызвали сразу, однако спасти мужчину не удалось.

Певица призналась, что после трагедии практически не помнит первые дни. По ее словам, это был "страшный сон", из которого она так и не смогла полностью проснуться даже спустя два десятилетия.

"Я не могла поверить, что его нет. Мы ведь всегда были рядом, а тут в один момент все закончилось", — сказала артистка

Аурика Ротару с мужем Владимиром Пигачем. Фото из сети

После смерти мужа Аурика Ротару заперлась в себе. Она рассказала, что почти три года жила в тяжелом депрессивном состоянии: не хотела никого видеть, закрывалась в комнате и практически не общалась с людьми. "Это было как в тумане. Я ничего не помню с тех трех лет", — призналась певица.

Аурика Ротару на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот YouTube

Несмотря на глубокое эмоциональное состояние, мыслей о самоубийстве у него не возникало. По словам артистки, ее держала ответственность за дочь, которой в тот момент было около 17 лет.

Особую роль в возвращении к жизни сыграла старшая сестра София Ротару. Именно она буквально заставила Аурик снова выходить на сцену и работать.

"Сестра взяла меня в кулак и сказала: "Тебе нужно петь". Сложнее всего было впервые выйти на сцену и улыбнуться людям", — вспомнила артистка

Ротару также рассказала, что даже сейчас, спустя 20 лет после смерти мужчины, продолжает ощущать его присутствие. Она призналась, что первые полгода каждый день ездила на кладбище и разговаривала с ним. "Я чувствую, что он рядом и помогает мне", — поделилась певица.

