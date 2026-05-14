"Люблю и уважаю": Соловий обратилась к Вакарчуку, которому должна почти 30 тысяч долларов

Певица выразила экс-продюсеру благодарность

Украинская певица Кристина Соловий, недавно засветившаяся в компании известного артиста, публично поздравила с днем рождения Святослава Вакарчука — фронтмена группы "Океан Эльзы". В свое время он был ее наставником на шоу "Голос країни", а позже продюсером.

В своем Instagram артистка опубликовала теплое обращение к музыканту, с которым ее связывает более десяти лет творческой истории. 14 мая Вакарчуку исполнился 51 год.

"С Днем рождения, @sviatoslav.vakarchuk ❤️ И пусть знает весь мир твои песни! Спасибо, что поверил и открыл мой талант творить собственные песни. Люблю и уважаю!" — написала Соловий

В последние годы отношения между артистами неоднократно обсуждались в СМИ. Именно Вакарчук в 2013 году пригласил тогда еще малоизвестную певицу своей команды на "Голоси країни", где она исполняла лемковские народные песни и быстро стала одной из самых ярких участниц сезона. После шоу музыкант взялся продюсировать Кристину, а их сотрудничество длилось около десяти лет.

За это время Соловий выпустила хиты "Держи", "Fortepiano", "Вредная привычка" и несколько альбомов, а саму ее называли одной из главных артисток новой украинской сцены. Вакарчук неоднократно поддерживал ее творческие эксперименты и убеждал певицу развивать карьеру под своим именем, а не сценическим псевдонимом.

Кристина Соловий и Святослав Вакарчук.

Впрочем, в 2023 году Кристина сообщила о завершении сотрудничества с Вакарчуком. Тогда артистка отмечала, что разошлись они без громких скандалов, но позже призналась: их общение фактически сошло на нет еще за несколько лет до официального разрыва.

После завершения сотрудничества у певицы остались и финансовые обязательства. Речь идет о 27 тысячах долларов, которые музыкант в свое время вложил в развитие артистки — в частности, в создание песен и съемки клипов. На весну 2026 года эта сумма все еще оставалась невозвращенной, однако певица отмечала, что планирует полностью рассчитаться с долгом.

