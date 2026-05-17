Не просто раздача денег: экс-нардеп объяснил, как нужно трудоустраивать украинцев 50+

Ключевой момент – это индивидуальный подход

Из-за демографического кризиса и дефицита кадров в Украине все большее значение для рынка труда будут приобретать люди старше 50 лет. В то же время, государство должно не просто призвать работодателей брать таких работников на работу, а создать систему индивидуальной поддержки и переобучения с учетом опыта, навыков и возможностей каждого человека.

Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил бывший народный депутат и эксперт по социальной политике Павел Розенко.

В ответ на вопрос, в каких профессиях могут быть задействованы люди старше 50 лет, Розенко отметил, что должен быть индивидуальный подход.

"Это люди с огромным опытом, поэтому государство должно персонифицированно отнестись к каждому человеку, который хочет изменить или найти новую работу, чтобы его применение было наилучшим", – сказал он.

По мнению эксперта, нужно изучить желание, опыт, способности к переобучению, в частности, к изучению языков, потому что у каждого человека все по-разному. Также отличаются способности людей к инженерным специальностям, которые нужны Украине.

"Отмечаю, это должна быть направленная работа правительства, а не очередная кампания, пиар или программа по раздаче денег "50+". И на сегодняшний день такие возможности у государства есть", — резюмировал он.

Напомним, работодателей поощряют привлекать к работе людей старше 50 лет. Для них запускают программу "Опыт имеет значение", чтобы помочь специалистам вернуться на рынок труда. Как пояснила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, наша страна уже сейчас испытывает острый дефицит кадров, особенно в строительстве и оборонной промышленности, однако есть барьеры, в том числе недостаточные цифровые навыки и возрастные стереотипы.