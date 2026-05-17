Евровидение 2026: названо имя победителя главного конкурса года

Эта страна долго занимала первые позиции в рейтинге букмекеров

В Вене завершился грандфинал юбилейного 70-го Евровидения 2026 года. Победу в песенном конкурсе в этом году одержала Болгария — хрустальный микрофон получила DARA с песней "Bangaranga". Именно ее номер еще задолго до финала был одним из главных фаворитов букмекеров и еврофанов.

Представители Финляндии набрали 516 баллов по результатам голосования профессионального жюри и зрителей. Из них 204 балл вевице поставило национальное жюри, еще 324 — она получила от телеголосования. Таким образом, Финляндия уверенно возглавила финальную таблицу конкурса.

Гранд-финал Евровидения 2026 года состоялся 16 мая в столице Австрии — Вене. В финале выступили 25 стран: Украина, Финляндия, Франция, Италия, Австрия, Швеция, Норвегия, Великобритания, Австралия, Албания, Чехия, Польша, Бельгия, Греция, Дания, Израиль, Сербия, Хорватия, Литва, Германия, Молдова, Кипр, Сан-Мари.

Украину в этом году представляла певица LELÉKA с песней Ridnym. Украинский номер также вошел в топ-10 финала и получил высокие оценки от зрителей. В общем наша страна получила 221 балл.

В прошлом году победу на Евровидении одержала Австрия. В 2025 году хрустальный трофей получил певец JJ с композицией "Wasted Love". Артист на протяжении всего конкурса оставался в числе главных претендентов на победу. Именно благодаря его победе Евровидение 2026 года и проходило в Вене.

