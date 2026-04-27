Экс-продюсер Оли Поляковой обвинила мужа певицы в жестоком обращении и обратилась в полицию

Трагедия с ее мужем якобы произошла из-за Вадима Буряковского

Экс-продюсер Оли Поляковой — Ирина Ковальская — написала заявление в полицию на семью артистки после резонансного интервью супруга артистки Вадима Буряковского.

По словам женщины, Вадим жестоко повел себя с ее супругом, в результате чего тот получил инвалидность, а вскоре и вовсе скончался. Женщина, сменившая имя и фамилию на Розалию Романову, сказала в Инстаграме, что ранее боялась говорить об этом публично.

Последней каплей стала песня Поляковой о муже, в которой есть такие строки: "Вадік тягне мазу за базар і за базар ламає кості" и он — "останній экземпляр".

Меня много раз спрашивали, почему я раньше не обратилась в суд и правоохранительные органы… Я отвечала, что боялась… И возможно, вы все же поняли, чего я боялась после песен про "ломание костей" и "закатывание в бетон". Сейчас я тоже боюсь… Я адекватный человек, и понимаю, что другие люди — не меняются… Но, Швейцария — это действительно правовое государство и оно умеет защищать тех, за кого оно несет ответственность Розалия Романова

С чего все началось?

Вадим Буряковский в интервью Дмитрию Гордону вспомнил историю 20-летней давности. Он сказал, что прекратил сотрудничество с Ириной Ковальской досрочно. Более того, он признался, что применил силу. Также он вспомнил, как толкал ногами мужа женщины, из-за чего тот ударился о стену и упал.

Реакция Оли Поляковой

Оля Полякова назвала своего экс-продюсера "лгуньей, шантажисткой и аферисткой". "Бедный муж ждал 10 лет, чтобы умереть после убийства", — написала Полякова в комментариях, намекая на то, что ее супруг Вадим Буряковский не причастен к произошедшему.

