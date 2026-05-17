Возвращение легенды: Александр Рыбак зажег на сцене Евровидения 2026 года со своей знаменитой скрипкой (видео)

Артист выступил в общем номере с Сердючкой и Русланой

На сцене гранд-финала Евровидения 2026 в Вене снова появился Александр Рыбак — артист, которого для многих зрителей конкурс до сих пор ассоциирует со скрипкой, песней Fairytale и рекордной победой Норвегии в 2009 году.

Музыкант стал частью специального праздничного номера, посвященного 70-летию песенного конкурса. Во время выступления на сцене собрались несколько знаковых артистов разных лет конкурса, включая Верку Сердючку и Руслану. Рыбак традиционно появился со своей скрипкой — инструментом, фактически ставшим его визитной карточкой на Евровидении.

Появление артиста стало одним из самых узнаваемых моментов юбилейного шоу. Камеры сразу сделали акцент именно на нем – костюм, улыбка и знакомые движения со скрипкой мгновенно вернули зрителей в "эру Fairytale".

В номере, посвященном 70-летию конкурса, организаторы сделали ставку на ностальгию. На сцене звучали фрагменты культовых песен разных лет, а артисты исполняли совместный микс из самых известных евровиденских хитов.

Александр Рыбак победил на Евровидении в Москве в 2009 году с песней "Fairytale" от Норвегии и установил рекорд по количеству баллов — он получил 387 баллов. Его номер со скрипкой считают одним из самых известных выступлений в истории конкурса.

