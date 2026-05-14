Украинцы могут получить новые выплаты в августе: кто именно и как оформить

Кабмин опубликовал соответствующее постановление

Некоторые категории украинцев получат ежегодные выплаты ко Дню Независимости Украины. Сумма составляет от 450 до 3100 грн.

Об этом говорится в Постановлении №602 Правительства Украины от 13 мая 2026 года. Некоторым зачислят деньги автоматически, другим гражданам придется подавать заявления в Пенсионный Фонд Украины (ПФУ).

Кто получит выплаты и какую сумму

В постановлении указано, какие категории граждан имеют право на выплаты ко Дню Независимости и на какую сумму могут рассчитывать.

Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат 3100 гривен.

Людям с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин государство выплатит:

I группы — 3100 гривен

II группы — 2900 гривен

III группы — 2700 гривен.

По 1000 грн получат:

участники боевых действий

пострадавшие участники Революции Достоинства

бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания

дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей.

Помощь в размере 650 гривен предусмотрена для:

членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которых установлен согласно пункту 1 статьи 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты"

членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины

жен (мужей) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не вступили в брак повторно

жен (мужей) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак повторно.

На выплаты в размере 450 гривен имеют право:

участники войны

бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания лица, насильственно вывезенные на принудительные работы

дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага.

Куда подавать заявление и что для этого нужно

Ветераны войны и семьи павших защитников, являющиеся пенсионерами, получат денежную помощь ко Дню Независимости автоматически вместе с пенсионными выплатами. Военнослужащим и сотрудникам силовых структур средства перечислят их ведомства одновременно с денежным довольствием. Для остальных категорий людей действует отдельный порядок оформления выплаты.

Для этого необходимо подать соответствующее заявление. Это можно сделать через приложение "Дия", в сервисном центре Пенсионного фонда, на его веб-портале или по почте.

Для оформления выплаты необходимы:

заявление произвольной формы, в котором указываются: серия и номер паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении или временного удостоверения гражданина Украины; сведения об уникальном номере записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии); номер банковского счета (по стандарту IBAN) получателя; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; реквизиты удостоверения лица, дающего право на получение денежной выплаты ко Дню Независимости Украины

паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины (для иностранцев и лиц без гражданства – паспортный документ иностранца или документ, удостоверяющий личность без гражданства, вид на постоянное проживание, удостоверение беженца или другой документ, подтверждающий законность пребывания иностранца или лица без гражданства на территории Украины)

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус личности

Для подачи заявления онлайн на сайте ПФУ необходима электронная подпись.

Напомним, в мае украинцам автоматически переназначают жилищные субсидии, однако есть те, кому нужно подавать заявление заново. Право на получение субсидии определяется до 30 апреля 2027 года.