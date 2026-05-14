Украинцы могут получить новые выплаты в августе: кто именно и как оформить
Кабмин опубликовал соответствующее постановление
Некоторые категории украинцев получат ежегодные выплаты ко Дню Независимости Украины. Сумма составляет от 450 до 3100 грн.
Об этом говорится в Постановлении №602 Правительства Украины от 13 мая 2026 года. Некоторым зачислят деньги автоматически, другим гражданам придется подавать заявления в Пенсионный Фонд Украины (ПФУ).
Кто получит выплаты и какую сумму
В постановлении указано, какие категории граждан имеют право на выплаты ко Дню Независимости и на какую сумму могут рассчитывать.
Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат 3100 гривен.
Людям с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин государство выплатит:
- I группы — 3100 гривен
- II группы — 2900 гривен
- III группы — 2700 гривен.
По 1000 грн получат:
- участники боевых действий
- пострадавшие участники Революции Достоинства
- бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания
- дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей.
Помощь в размере 650 гривен предусмотрена для:
- членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которых установлен согласно пункту 1 статьи 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты"
- членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины
- жен (мужей) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не вступили в брак повторно
- жен (мужей) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак повторно.
На выплаты в размере 450 гривен имеют право:
- участники войны
- бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания лица, насильственно вывезенные на принудительные работы
- дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага.
Куда подавать заявление и что для этого нужно
Ветераны войны и семьи павших защитников, являющиеся пенсионерами, получат денежную помощь ко Дню Независимости автоматически вместе с пенсионными выплатами. Военнослужащим и сотрудникам силовых структур средства перечислят их ведомства одновременно с денежным довольствием. Для остальных категорий людей действует отдельный порядок оформления выплаты.
Для этого необходимо подать соответствующее заявление. Это можно сделать через приложение "Дия", в сервисном центре Пенсионного фонда, на его веб-портале или по почте.
Для оформления выплаты необходимы:
- заявление произвольной формы, в котором указываются: серия и номер паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении или временного удостоверения гражданина Украины; сведения об уникальном номере записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии); номер банковского счета (по стандарту IBAN) получателя; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; реквизиты удостоверения лица, дающего право на получение денежной выплаты ко Дню Независимости Украины
- паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины (для иностранцев и лиц без гражданства – паспортный документ иностранца или документ, удостоверяющий личность без гражданства, вид на постоянное проживание, удостоверение беженца или другой документ, подтверждающий законность пребывания иностранца или лица без гражданства на территории Украины)
- удостоверение, подтверждающее соответствующий статус личности
Для подачи заявления онлайн на сайте ПФУ необходима электронная подпись.
Напомним, в мае украинцам автоматически переназначают жилищные субсидии, однако есть те, кому нужно подавать заявление заново. Право на получение субсидии определяется до 30 апреля 2027 года.