Ровно 10 лет назад Джамала выиграла Евровидение. Ее рекорд держится до сих пор (фото и видео)

Певица вспомнила свой триумф на песенном конкурсе в 2016 году

14 мая 2016 года Украина одержала грандиозную победу на песенном конкурсе "Евровидение" в Стокгольме. Это событие заставило весь мир говорить о нашей стране и ее болезненной истории.

В честь юбилея певица Джамала поделилась архивными фото в своем Telegram-канале и обратилась к поклонникам с теплыми воспоминаниями.

Ровно десять лет назад я победила. 10 лет… ааа Эти звуки Ukraine еєєєєє Лежу и пытаюсь вспомнить детали того дня… В те дни меня поздравили JK Rowling, Justin Timberlake, Adele, Gregory Porter итд. Кроме главного трофея, я получила еще отдельную награду от жюри. До сих пор это рекорд по количеству 12 баллов за 70 лет Eurovision. Столько всего в голове – не могу собрать мысли Джамала

Встряхнувшая мир песня: о чем композиция "1944"

Джамала принесла Украине победу с авторской композицией "1944". Это глубоко драматическая и личная песня, посвященная трагической теме массовой депортации крымскотатарского народа советским режимом во время Второй мировой войны.

Фото: Getty Images

Строки трека основаны на рассказах прабабушки певицы, которую вместе с пятью детьми также депортировали из Крыма. Композиция соединила в себе англоязычный текст и припев на крымскотатарском языке, став символом борьбы за правду и память.

Рекорд, который держится до сих пор

Кроме хрустального микрофона, Джамала завоевала награду Marcel Bezençon от профессионального жюри конкурса. Ее выступление установило абсолютный исторический рекорд: по новым правилам подсчета голосов она набрала 534 балла.

Главное достижение — рекордное количество самых высоких оценок (12 баллов) от национальных жюри и зрителей за все 70 лет существования "Евровидения", что до сих пор остается непревзойденным результатом по уровню общей поддержки. Напомним, что второе место тогда заняла Австралия (511 баллов), а третье – Россия (491 балл).

Фото: Getty Images

Це була друга перемога України на Євробаченні.