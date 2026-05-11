Дочь в РФ и сестра, с которой не общается 5 лет: Ольга Сумская показала редкие семейные архивы (фото)

Мама актрис Анна Ивановна умерла в 2022 году

Известная украинская актриса Ольга Сумская, недавно рассказала о молодых поклонниках, неожиданно открыла для подписчиков настоящий семейный архив. Артистка опубликовала серию редких фото с мамой Анной Сумской, сестрой Наталией, с которой они не общаются, и живущей в России дочками Анной и Антониной Паперной.

Среди опубликованных кадров – теплые семейные фото разных лет. На некоторых кадрах младшая дочь Сумской еще совсем ребенок, а сама актриса молодая. Также звезда показала черно-белую фотографию, на которой держит на руках еще маленькую Паперную.

Ольга Сумская с мамой Анной и сестрой Наталией. Фото: instagram.com/olgasumska

"Мамы и дочки… Самые родные в мире..❤️", — написала в сообщении Ольга Сумская. Больше удивило появление фото с Натальей Сумской, ведь сестры не общаются уже более 5 лет. Как рассказывала Ольга, между ними давно возникли серьезные разногласия во взглядах на жизнь, а ее попытки возобновить контакт пока не принесли результата. Несмотря на это, артистка периодически все же делает шаги навстречу сестре.

Семья Сумских. Фото: instagram.com/olgasumska

Так, недавно в день 70-летия Натальи Сумской Ольга публично обратилась к ней в соцсетях. Актриса выложила архивное детское фото, где они вместе совсем маленькие, добавив краткую подпись: "С Юбилеем!". Более того, она даже отметила аккаунт сестры.

Напомним, старшая дочь Сумской — Антонина Паперна — уже долгое время живет в России и строит там актерскую карьеру. Были даже подозрения, что у Паперны есть российский паспорт, за который ее мама заплатила 5 миллионов рублей в 2014 году. Дочь звезды замужем за российским актером Владимиром Ягличем, который молчит о войне, но часто играет роли военных.

Ольга Сумская с дочерью Антониной Паперной. Фото: instagram.com/olgasumska

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Ольга Сумская показала могилы выдающихся родителей на Байковом. На кадрах видны ухоженные мемориалы Вячеслава Игнатьевича и Анны Ивановны, похороненные рядом.