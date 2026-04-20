"Роденькие, мы рядом": Ольга Сумская тронула кадрами из могилы выдающихся родителей на Байковом кладбище

На надгробиях — цитаты и общее фото супругов

Народная артистка Украины Ольга Сумская, недавно показавшая кадры эвакуации из поезда, поделилась с поклонниками трогательными кадрами. Актриса посетила место похоронения своих родителей — выдающейся актерской династии, которая оставила след в истории украинского театра и кино.

В своих Instagram-stories Ольга опубликовала видео с Байкового кладбища в Киеве. На кадрах видны ухоженные мемориалы Вячеслава Игнатьевича и Анны Ивановны, которые похоронены рядом.

"Родненькие… Мы с вами… Всегда…», — подписала публикацию звезда

Надгробия родителей актрисы выполнены в едином стиле. На памятнике матери Анны Ивановны Опанасенко-Сумской можно заметить совместное фото супругов, а также изображение большого количества писем. Это символ их крепкого союза, ведь пара прожила в браке много лет, став примером верности и творческого тандема.

Могила Анны Сумской. Фото: instagram.com/olgasumska/

На памятник отцу, Вячеславу Игнатьевичу Сумскому, — его главное творческое достижение — роль Энея в легендарной постановке "Энеиды" Котляревского. Именно поэтому на граните высечены бессмертные строки:

"Любовь к отчизне где героит, Там сила впечатления не устоит. Там грудь сильнее пушек. Там жизнь — алтын, а смерть — копейка. Там рыцарь — всякий парубейка, казак там черту не брат"

Могила Вячеслава Сумского. Фото: instagram.com/olgasumska/

Кроме того, на мемориале есть посвящение его малой родине — Кировоградщине: "Кировоградщина святая, не найдешь края еще такого! Ты Кировоградщина дала Карпенко-Карого и Сумского".

Могила Вячеслава Сумского. Фото: instagram.com/olgasumska/

Вячеслав Сумской и Анна Опанасенко-Сумская воспитали двух выдающихся дочерей — Наталию и Ольгу Сумских. Анна Ивановна ушла из жизни в феврале 2022 года, в первые дни полномасштабного вторжения, что стало для семьи двойным ударом. Вячеслав Игнатьевич покинул этот мир в 2007 году. Теперь они покоятся вместе на центральном некрополе столицы.

