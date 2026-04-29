Киевский рынок против супермаркетов: где продукты намного дешевле (видео)

Девушка показала "лайфхак", как снизить расходы на покупках

В большинстве магазинов Киева цены на продукты достаточно высоки, поэтому покупатели часто ищут самые дешевые варианты или товары со скидками. Украинка опубликовала в соцсети видео, в котором рассказала, что на столичном рынке можно сэкономить, и показала реальные цены.

Соответствующее видео можно увидеть на ее странице в ТикТок под ником "krilova23". По словам девушки, разница в ценах оказалась заметна уже с первых павильонов.

Она рассказала, что импортные продукты, которые в обычных магазинах стоят значительно дороже, здесь можно найти по более низкой цене. В частности, по ее словам, 2 килограмма перца стоят около 800 гривен, каперсы — около 90 гривен, а сладости и сиропы продаются значительно дешевле. К тому же, там большой выбор продуктов.

Девушка также отметила большой выбор европейских товаров от пасты до снеков и напитков, которые в супермаркетах стоят вдвое больше. Отдельно она обратила внимание на энергетики и сладости, которые здесь можно приобрести по гораздо более низким ценам. Например, энергетический напиток "Monster Energy" стоит 60 вместо 300 гривен, как у "Сильпо".

Действительно, в Сильпо можно найти эти напитки по цене около 300 гривен, однако это касается только отдельных видов. В целом, стоимость колеблется примерно от 75 до 80 гривен.

Цены на энергетические напитки в "Сильпо". Фото: скриншот из магазина

По ее словам, ассортимент поражает разнообразием: маршмеллоу, шоколад, снеки и другие продукты продаются доступнее. Даже большие упаковки популярных сладостей получаются более выгодными.

Также девушка отметила мясные и сырные отделы, где широкий выбор продукции — от сыров до морепродуктов — продается по ценам, которые часто ниже супермаркетов.

К примеру, на видео можно увидеть польский сыр торговой марки "Serenada" с ценником в 360 гривен. В "Сильпо" подобный молочный продукт стоит 449,0 гривны со скидкой и почти 600 гривен без акции. Выгода точно есть.

Стоимость сыра в "Сильпо". Фото: скриншот из магазина

