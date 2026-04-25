Свидание на табуретках и стремянки для поцелуев: сеть взорвалась мемами из-за роста нового "Холостяка"

Шутят, что для того, чтобы Кравцов "влез" в кадр, операторам нужны стремянки

Новый герой 15-го сезона романтического реалити "Холостяк" баскетболист Вячеслав Кравцов еще до старта сезона стал звездой соцсетей. Причина проста – его рост 212 см сложно игнорировать даже без телекамер. Пользователи Threads мгновенно подхватили тему и превратили ее в волну шуток и мемов.

В постах люди иронизируют, что участницам придется брать с собой стремянки, чтобы поддерживать зрительный контакт с "Холостяком". Другие шутят об использовании обуви для фитнеса на пружинах – мол, без Kangoo Jumps на свидание можно и не приходить. Часть таких сцен даже "визуализируется" с помощью искусственного интеллекта, создавая картинки, где разница в росте выглядит максимально преувеличенной.

Отдельный тренд – шутки о кастинге. В сети пишут, что девушкам "ниже 170 см" вроде бы лучше не подаваться, ведь разницу в росте уже показали на условных примерах. Конечно, это только юмор, но он быстро разлетелся и стал частью обсуждения нового сезона.

Не обошли вниманием и съемочный процесс. В соцсетях появляются мемы, где вся съемочная группа стоит на табуретках, чтобы просто попасть с камерой в кадр вместе с Кравцовым.

Вячеслав Кравцов – украинский профессиональный баскетболист, центровой, выступавший за национальную сборную Украины и игравший в клубах Европы и НБА. Участник международных турниров, в частности чемпионатов Европы, имеет опыт игры на самом высоком уровне. Известен своими физическими данными, в том числе ростом 212 см, и стабильной игрой под кольцом. В конце сентября 2015, в разгар российской агрессии на востоке Украины и после аннексии Крыма, он играл за московскую команду ЦСКА.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы свирепствуют из-за игравшего за Россию нового героя "Холостяка". Главная претензия именно из-за его участия в российской команде.